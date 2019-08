Tanase, Pintilii si Cretu, cei mai slabi titulari ai FCSB in meciul cu Guimaraes! Surpriza: cine sunt primii 3 jucatori

FCSB a parasit Europa League inainte de faza grupelor pentru al doilea an la rand.

Guimaraes a eliminat-o in play-off. In returul din Portugalia, ros-albastrii n-au reusit sa-si creeze nici macar o sansa importanta de gol.

Fanatik publica raportul Instat al meciului de la Guimaraes. Dezastrul e total. Tanase, Pintilii si Cretu sunt ultimii in topul ratingurilor obtinute de titulari. Intrati pe parcursul meciului, Roman si Gnohere nu s-au descurcat nici ei mai bine. Roman e ultimul, cu un scor de numai 175, in timp ce Gnohere e pe 12 din 14, cu 191.



Cel mai fotbalist de la FCSB contra lui Guimaraes a fost Balgradean. Pe 2 a venit Vina, iar pe 3 Iulian Cristea. Moutinho, introdus si el in partea secunda, a fost al 4-lea, iar Planic pe 5.

Indexul Instat obtinut de fiecare stelist dupa 0-1 cu Guimaraes

Cristi Bălgrădean – 297

Ionuț Vînă – 257

Iulian Cristea – 255

Thierry Moutinho – 240

Bogdan Planic – 237

Florinel Coman – 233

Ionuț Panțîru – 225

Aris Soiledis – 215

Ovidiu Popescu – 210

Mihai Pintilii – 205

Valentin Crețu – 201

Harlem Gnohere – 191

Florin Tănase – 182

Mihai Roman – 175