Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro, iar acum a ajuns să joace în Liga 3: „Nu m-am uitat la ce semnez”

În ultimele decenii, Gigi Becali a dorit să își îndeplinească cel mai mare vis din fotbal: să vândă un fotbalist cu zeci de milioane de euro. Pentru a fi mai aproape de acest scop, patronul FCSB le-a fixat mai multor jucători clauze de reziliere uriașe, iar în această situație a fost și Vlad Mihalcea.
Mirel Rădoi l-a adus pe Vlad Mihalcea la FCSB
Deși la un moment dat a avut o clauză de 50 de milioane de euro, Vlad Mihalcea a ajuns să evolueze în Liga a 3-a, la CSM Sighetu Marmației. În urmă cu 11 ani, acesta semna cu FCSB la insistențele lui Mirel Rădoi, fostul selecționer sunându-l pe când juca la Brașov.
În ciuda faptului că era dorit de una dintre echipele de top din SuperLiga, tatăl lui Vlad Mihalcea a fost reticent. Motivul? Practicile bine cunoscute ale lui Gigi Becali.
„Eram în parc, pe o bancă, cu un prieten de al meu. M-a sunat domnul Mirel Rădoi, era în cantonament la Brașov cu Steaua. Eram în vederea mai multor echipe, abia se aprobase regula cu under. M-a contactat să mă antrenez cu ei, să mă vadă. A zis că am calități tot mai rar întâlnite în fotbal.
S-au bucurat părinții. Tata a fost puțin reticent... Acum, privind în urmă, se pare că nu am luat alegerea bună. Asta e, așa e în viață, mai greșești. Nu e viața plină doar de bucurii. A fost o experiență bună, frumoasă, m-a format, am rămas doar cu lucruri bune din perioada aia”, a declarat Vlad Mihalcea, potrivit Superscore România.
Cum a ajuns la clauza de 50 de milioane de euro
În urma unui meci bun cu CFR Cluj, Valeriu Argăseală a venit și i-a propus un act adițional la contract. Vlad Mihalcea a semnat fără să se uite, ca ulterior să afle că a fost de acord să aibă o clauză de reziliere imensă: 50 de milioane de euro.
„(n.r. - Clauza de reziliere de 50 de milioane de euro) Avusesem meci cu CFR la București, făcusem 1-1. Am jucat vreo 30 de minute, m-am mișcat cât de cât bine. A doua zi dimineață m-a sunat Vali Argăseală, a venit cu un act adițional în mână.
Nu m-am uitat ce semnez, am zis să-mi dea, că semnez. M-am uitat apoi, seara, și am văzut ce am semnat, clauza. Nu m-a schimbat cu nimic, nu m-a afectat, nici nu m-a ajutat. Nu mi-am luat-o în cap! În fotbal contează ce faci azi, nu contează altceva.
Nu vreau să fiu etichetat drept „Mihalcea, care a fost la Steaua”. Sunt Mihalcea de la Sighet, am venit să îmi fac treaba aici și să ne îndeplinim obiectivele. M-am obișnuit cu eticheta aceasta, e pe spatele meu, nu pot să o dau jos. Nu aș schimba nimic din trecutul meu! Sunt alegerile pe care le-am considerat bune și benefice. Când eram la Steaua eram într-o bulă, lumea se comporta frumos cu mine, eram cel mai mic. După m-am lovit de realitate...”, a mai spus Vlad Mihalcea.
Ajuns la 27 de ani, Vlad Mihalcea evoluează la CSM Sighetu Marmației. În cariera sa, mijlocașul a mai fost legitimat la FC Brașov, FCSB, ACS Poli, Academica Clinceni, FC Voluntari, U Cluj, Aerostar, Concordia Chiajna, Gloria Bistrița, CSU Alba Iulia, Câmpulung și KSE Tg.Secuiesc.