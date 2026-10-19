Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro, iar acum a ajuns să joace în Liga 3: „Nu m-am uitat la ce semnez”

În ultimele decenii, Gigi Becali a dorit să își îndeplinească cel mai mare vis din fotbal: să vândă un fotbalist cu zeci de milioane de euro. Pentru a fi mai aproape de acest scop, patronul FCSB le-a fixat mai multor jucători clauze de reziliere uriașe, iar în această situație a fost și Vlad Mihalcea.

Mirel Rădoi l-a adus pe Vlad Mihalcea la FCSB

Deși la un moment dat a avut o clauză de 50 de milioane de euro, Vlad Mihalcea a ajuns să evolueze în Liga a 3-a, la CSM Sighetu Marmației. În urmă cu 11 ani, acesta semna cu FCSB la insistențele lui Mirel Rădoi, fostul selecționer sunându-l pe când juca la Brașov.

În ciuda faptului că era dorit de una dintre echipele de top din SuperLiga, tatăl lui Vlad Mihalcea a fost reticent. Motivul? Practicile bine cunoscute ale lui Gigi Becali.

„Eram în parc, pe o bancă, cu un prieten de al meu. M-a sunat domnul Mirel Rădoi, era în cantonament la Brașov cu Steaua. Eram în vederea mai multor echipe, abia se aprobase regula cu under. M-a contactat să mă antrenez cu ei, să mă vadă. A zis că am calități tot mai rar întâlnite în fotbal.

S-au bucurat părinții. Tata a fost puțin reticent... Acum, privind în urmă, se pare că nu am luat alegerea bună. Asta e, așa e în viață, mai greșești. Nu e viața plină doar de bucurii. A fost o experiență bună, frumoasă, m-a format, am rămas doar cu lucruri bune din perioada aia”, a declarat Vlad Mihalcea, potrivit Superscore România.