LIVE VIDEO Constantin Popovici, invitat la Fața la Joc, azi de la 20:30, pe VOYO SPORT 1

Constantin Popovici, invitat la Fața la Joc, azi de la 20:30, pe VOYO SPORT 1 Natație
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emisiunea Fața la Joc e prezentată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

TAGS:
Constantin Popovicifata la joc

Un monument de ambiție și devotament pentru un sport senzațional, Constantin Popovici vine în această seară la Fața la Joc, alături de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, pentru a dezvălui tainele săriturilor în apă de la mare înălțime.

Costa, multiplu medaliat la Mondiale și Europene dar și în seria Red Bull Cliff Diving, va povesti întâmplări petrecute într-o carieră de trei decenii într-o disciplină fabuloasă, un melanj seducâtor de tehnică, mii de repetări și autocontrol.

  • Constantin popovici 1
×
Constantin Popovici / Sursă: Getty Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

”(n.r. Care e cea mai grea săritură pe care o execuți?”) Sunt două sărituri cele mai grele pe care le-am invetat eu. Eu am inventat trei sărituri în total de-a lungul carierei și acum am două dintre cele mai tari sărituri din lume. 

Patru salturi înapoi cu triplu șurub în poziția echer și stând pe mâini (n.r. punctul de plecare) înapoi cu triplu salt și jumătate și triplu șurub în echer.

Toată lumea spune că am cel mai mare stând pe mâini din lume. Și drept dovadă execut cea mai tare săritură din stând pe mâini din lume”, a explicat Constantin Popovici la emisiunea Poveștile Sport.ro, în urmă cu doi ani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ARTICOLE PE SUBIECT
FAȚA LA JOC | Costin Ștucan și Cătălin Oprișan l-au avut invitat pe Cătălin Moroșanu pe VOYO
FAȚA LA JOC | Costin Ștucan și Cătălin Oprișan l-au avut invitat pe Cătălin Moroșanu pe VOYO
ULTIMELE STIRI
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Comunicatul ISU București, după cutremurul înregistrat luni
Comunicatul ISU București, după cutremurul înregistrat luni
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă și încă o urcare în clasamentul banilor: suma câștigată în 2026, uriașă!
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă și încă o urcare în clasamentul banilor: suma câștigată în 2026, uriașă!
Cutremur cu magnitudinea 4,8, resimțit și în București!
Cutremur cu magnitudinea 4,8, resimțit și în București!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: "A jucat și la națională"

Fostul stâlp de la FCSB își caută echipă după ce în România a fost exclus: "A jucat și la națională"

Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”

Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Alaa Bellaarouch: „Portar de viitor”

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a luat decizia în cazul lui Dennis Politic, după ce atacantul a intrat în dizgrația lui Gigi Becali

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei

Clasamentul din La Liga după ce Real Madrid a făcut instrucție cu Sevilla

Clasamentul din La Liga după ce Real Madrid a făcut instrucție cu Sevilla



Recomandarile redactiei
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari
Rădoi a rupt tăcerea! Mesajul său tulburător a devenit viral: „Dumnezeu să vă protejeze!“
Rădoi a rupt tăcerea! Mesajul său tulburător a devenit viral: „Dumnezeu să vă protejeze!“
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
Cât costă noua Tesla zburătoare și ce a spus Elon Musk la evenimentul de prezentare: ”Nu o să fie legală peste tot!”
În sfârșit, Istvan Kovacs! Delegare de top în Champions League de la UEFA
În sfârșit, Istvan Kovacs! Delegare de top în Champions League de la UEFA
Alte subiecte de interes
Medalie de bronz! Constantin Popovici rămâne în lupta pentru un nou titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Medalie de bronz! Constantin Popovici rămâne în lupta pentru un nou titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 
Cum arată clasamentul general în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving după ce Constantin Popovici a luat aur la Polignano a Mare
Cum arată clasamentul general în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving după ce Constantin Popovici a luat aur la Polignano a Mare
Florentin Petre, invitat în emisiunea Fața la Joc, de la 23:00, pe Pro TV și VOYO
Florentin Petre, invitat în emisiunea Fața la Joc, de la 23:00, pe Pro TV și VOYO
Adrian „Maradona” Mutu recunoaște că a marcat un gol cu mâna în Premier League. De ce purta un bandaj când juca la Chelsea
Adrian „Maradona” Mutu recunoaște că a marcat un gol cu mâna în Premier League. De ce purta un bandaj când juca la Chelsea
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!