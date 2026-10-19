Costa, multiplu medaliat la Mondiale și Europene dar și în seria Red Bull Cliff Diving, va povesti întâmplări petrecute într-o carieră de trei decenii într-o disciplină fabuloasă, un melanj seducâtor de tehnică, mii de repetări și autocontrol.

Un monument de ambiție și devotament pentru un sport senzațional, Constantin Popovici vine în această seară la Fața la Joc, alături de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, pentru a dezvălui tainele săriturilor în apă de la mare înălțime.

”(n.r. Care e cea mai grea săritură pe care o execuți?”) Sunt două sărituri cele mai grele pe care le-am invetat eu. Eu am inventat trei sărituri în total de-a lungul carierei și acum am două dintre cele mai tari sărituri din lume.

Patru salturi înapoi cu triplu șurub în poziția echer și stând pe mâini (n.r. punctul de plecare) înapoi cu triplu salt și jumătate și triplu șurub în echer.

Toată lumea spune că am cel mai mare stând pe mâini din lume. Și drept dovadă execut cea mai tare săritură din stând pe mâini din lume”, a explicat Constantin Popovici la emisiunea Poveștile Sport.ro, în urmă cu doi ani.