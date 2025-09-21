După ce a oferit o reacție scurtă imediat după meci, Becali s-a înarmat cu optimism și este convins că echipa sa va începe să câștige meciuri în următoarea perioadă.



Finanțatorul FCSB-ului este convins că forma slabă a echipei sale din această perioadă este o ”pedeapsă pentru mândria sa”. Și-a învățat lecția, motiv pentru care așteaptă rezultate în următoarele etape.



FCSB se va deplasa acum în Olanda pentru meciul din Europa League cu Go Ahead Eagles, după care va juca în campionat cu Oțelul Galați, pe teren propriu.



Gigi Becali: ”Voi câștiga toate meciurile la rând”



”Să știe un lucru, eu recunosc acum și Domnul a zis: ’10 etape au trecut și țăndări. Te-am lăsat singur și țăndări te-ai făcut’. Țăndări m-am făcut. Să se vadă lucrarea mea, cum se face tăria în slăbiciune, voi câștiga toate meciurile la rând și în Europa League, și în campionat. Bam, bam, bam ca să arate Domnul puterea și slava Lui.



Pedeapsa a durat 10 etape și de-acum începe tăria. Domnul a zis: ‘S-a mândrit și i-am arătat’. Când va pune Hristos mâna să vedem cine mai are putere. Eu așa cred, că e lucrarea Domnului. E o pedeapsă divină ca să mă învăț minte. ‘Ai luat tu punctele alea, i-ai bătut tu anul trecut pe toți?



Acum tu te lauzi? Acum tu te lauzi cu tăria Mea, că nu te prezinți 10 etape? Nici măcar nu am zis: ‘Domnul așa a vrut’. Îți dai seama ce nemernic eram, nerecunoscător? De parcă ale mele erau. Eu sunt convins că Domnul îmi va da tărie”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



FCSB, la zece puncte distanță de play-off!



Campioana României rămâne cu doar șapte puncte după zece etape și o singură victorie. Diferența față de liderul Universitatea Craiova este de 16 puncte, iar acum și diferența față de locurile de play-off este una considerabilă.



Unirea Slobozia a câștigat meciul cu Petrolul din această etapă, scor 1-0 prin golul marcat de camerunezul Christ Afalna, astfel că a ajuns la 17 puncte după zece runde.



Acum, diferența dintre FCSB și ultimul loc de play-off, ocupat chiar de gruparea ialomițeană, este de zece puncte.

