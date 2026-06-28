S-au încheiat grupele, iar supercomputerul Opta anunță marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale

S-au încheiat grupele, iar supercomputerul Opta anunță marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Faza 16-imilor de finală de la Cupa Mondială va debuta în această seară, cu meciul dintre Africa de Sud și Canada.

TAGS:
FrantaArgentinaSpaniaCupa Mondiala
Din articol

Toate cele 32 de echipe calificate în fazele eliminatorii au fost stabilite duminică dimineață, după disputarea ultimelor partide din faza grupelor. În urma ultimelor rezultate, și supercomputerul statisticienilor de la Opta a actualizat șansele pentru cucerirea noului trofeu.

Opta: Franța, principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Argentina și Spania completează podiumul

Franța este văzută acum drept principala favorită pentru câștigarea Cupei Mondiale, cu șanse de 18,7%. Echipa lui Didier Deschamps a avut un parcurs excelent, cu 9 puncte din 9 posibile și golaveraj 10-2: 3-1 contra Senegalului, 3-0 în duelul cu Irak și 4-1 împotriva Norvegiei.

Franța va înfrunta Suedia în faza 16-imilor de finală, iar în optimi ar putea da peste Germania, în cazul în care și nemții trec de Paraguay.

În ierarhia Opta, Franța este urmată de Argentina, o altă echipă cu punctaj maxim în faza grupelor. Campioana mondială en-titre, cotată cu 16,3% șanse, a învins Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1), Lionel Messi find în mare formă, cu șase goluri marcate.

Argentina va înfrunta Capul Verde în 16-imi, iar în optimi ar putea avea un nou duel accesibil, cel puțin pe hârtie, adversară urmând să fie câștigătoarea din partida Australia - Egipt.

Pe locul al treilea apare Spania, cu șanse de 13,5%. După un debut cu stângul, 0-0 în duelul cu Capul Verde, ibericii au învins Arabia Saudită (4-0) și Uruguay (1-0).

Spania se va duela cu Austria în faza 16-imilor, iar în optimi ar putea da peste câștigătoarea din meciul Portugalia - Croația.

Lista continuă cu Anglia (9,7%), Brazilia (6,5%), Portugalia (4,7%) și Germania (4,4%).

Cum arată tabloul fazelor eliminatorii de la CM 2026

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Florin Prunea a dat ”sentința” după una dintre cele mai interesante reveniri din Superliga: ”Riscant!”
Florin Prunea a dat ”sentința” după una dintre cele mai interesante reveniri din Superliga: ”Riscant!”
Fața la Joc, în direct la PRO TV și VOYO, de la 13:00! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
Fața la Joc, în direct la PRO TV și VOYO, de la 13:00! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
Anunț neașteptat din Turcia! La cererea lui Rădoi, Gaziantep va face oferta pentru vedeta de la FCSB
Anunț neașteptat din Turcia! La cererea lui Rădoi, Gaziantep va face oferta pentru vedeta de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

David Popovici, evoluție istorică ACUM la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 m liber

David Popovici, evoluție istorică ACUM la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 m liber

Omul momentului la FCSB e OUT!

Omul momentului la FCSB e OUT!

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
Florin Prunea a dat ”sentința” după una dintre cele mai interesante reveniri din Superliga: ”Riscant!”
Florin Prunea a dat ”sentința” după una dintre cele mai interesante reveniri din Superliga: ”Riscant!”
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"
Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"
Anunț neașteptat din Turcia! La cererea lui Rădoi, Gaziantep va face oferta pentru vedeta de la FCSB
Anunț neașteptat din Turcia! La cererea lui Rădoi, Gaziantep va face oferta pentru vedeta de la FCSB
Alte subiecte de interes
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
"Îmi cer scuze dacă cineva s-a simțit jignit!" Un francez celebru a călcat pe bec
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
CITESTE SI
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!