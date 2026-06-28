Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A

Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A Serie A
SPORT.RO
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Inter se luptă cu una dintre rivalele din Serie A pentru transferul unui jucător de la Chelsea.

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Oficialii lui Inter vor să îi întărească lotul lui Cristi Chivu pentru sezonul viitor, dar au pierdut deja una din principalele ținte din această vară.

Cristi Chivu l-a cerut pe Marco Palestra, care va semna cu Chelsea în cele din urmă, iar alt fotbalist pe care l-a cerut este pe cale să semneze cu altă echipă din Italia.

Cristi Chivu vrea să aducă un jucător de la Chelsea

Chivu își dorește să întărească apărarea lui Inter în această vară, iar varianta Trevoh Chalobah de la Chelsea îi surâde, conform lui Fabrizio Romano.

Inter va trebui să se bată cu Como pentru transferul fundașului englez de 26 de ani, dar prețul piperat pe care îl solicită Chelsea, 40 de milioane de euro, ar putea să fie motivul pentru care echipa lui Cesc Fabregas s-ar putea reorienta.

Rămâne de văzut dacă „nerazzurrii” vor decide să achite suma cerută de formația londoneză, în condițiile în care oficialii lui Inter ar fi vrut să facă o ofertă de 25 de milioane de euro.

47 de meciuri și trei goluri sunt cifrele lui Trevoh Chalobah din stagiunea trecută în tricoul lui Chelsea.

Fundașul englez face parte din lotul Angliei pentru Campionatul Mondial și este cotat la 40 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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