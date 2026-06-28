Anunț neașteptat despre Vladislav Blănuță: ”A ajuns în cantonamentul echipei!”

Anunț neașteptat despre Vladislav Blănuță: ”A ajuns în cantonamentul echipei!” Stranieri
SPORT.RO
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O veste neașteptată a venit din Ucraina cu privire la Vladislav Blănuță. 

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Vladislav BlanutaDinamo KievTransfercantonament
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Atacantul în vârstă de 24 de ani nu părea să mai aibă un viitor la Dinamo Kiev. Ucrainenii l-au transferat pe Blănuță de la FCU Craiova pentru două milioane de euro, însă atacantul nu a reușit să se adapteze.

Vladislav Blănuță a ajuns în cantonamentul lui Dinamo Kiev

  • Blanuta kiev
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Blănuță a devenit persona non-grata la Dinamo Kiev la scurt timp după ce fanii echipei au descoperit mai multe postări pro-ruse pe rețelele sociale, iar fotbalistul nu a primit prea multe șanse la echipa lui Igor Kostyuk.

Fotbalistul și-a făcut apariția doar în 11 meciuri, majoritatea din postura de rezervă, și a marcat un singur gol. 

Dinamo a vrut să îl transfere pe Blănuță în iarnă, dar având în vedere că fotbalistul evoluase deja pentru două cluburi într-un singur sezon, regulamentul UEFA nu a permis acest lucru. În această vară, au apărut din nou discuții cu privire la viitorul incert al lui Vladislav Blănuță.

Ucrainenii sunt destul de convinși că fotbalistul nu va mai rămâne la echipă pentru următoarea stagiune, însă o veste neașteptată a venit chiar din cantonamentul lui Dinamo Kiev. După ce a ratat o parte a pregătirii, Vladislav Blănuță a ajuns în cantonament și s-a alăturat lotului lui Kostyuk.

În cantonamentul echipei a revenit atacantul Vladislav Blănuță, care a lipsit de la o parte a stagiului de pregătire și nu a evoluat în câteva meciuri amicale.

Serviciul de presă al clubului din Kiev a anunțat că atacantul în vârstă de 24 de ani a participat la încălzire, după care s-a limitat la o alergare ușoară în jurul terenului”, au scris cei de la sport.ua.

  • Un milion de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, potrivit Transfermarkt.
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