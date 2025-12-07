Roș-albaștrii au primit vizita ”câinilor roșii” în etapa #19 din sezonul regulat al Superligii României, pe Arena Națională. 0-0 s-a încheiat derby-ul și s-a înregistrat, astfel, prima remiză albă după 10 ani între cele două.



În turul sezonului regulat, tot pe Arena Națională, Dinamo și FCSB au făcut o demonstrație de forță. Cu 4-3 s-a impus trupa lui Zeljko Kopic, dar de data asta niciuna nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.



Gigi Becali: ”Dacă mă văd în play-off? Păi eu iau campionatul”



În direct la televiziunea Prima Sport, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a explicat că nu doar că se vede în play-off, ci că echipa sa va câștiga și campionatul la finalul sezonului.



Declarațiile lui Becali sunt însă destul de surprinzătoare, în condițiile în care între FCSB și Rapid, prima poziție, nu sunt decât 13 puncte diferență, iar giuleștenii pot majora la 16 puncte dacă o bat luni pe FC Botoșani.



”Iau campionatul. Campion voi fi! Cum adică dacă mă văd în play-off? Eu voi fi campion”, a spus Gigi Becali.



FCSB și Dinamo, în clasament după derby-ul de pe Arena Națională



După meci, FCSB a urcat pe locul opt în clasament cu 25 de puncte. Roș-albaștrii se află la egalitate cu UTA (25p) și la o lungime de Farul Constanța (26p), doar că cele două încă nu și-au disputat meciurile din runda #19.



De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe podium cu 35 de puncte, la o lungime față de FC Botoșani (36p), locul secund, și la trei de liderul Rapid (38p).



Derby-ul FCSB - Dinamo s-a încheiat pentru prima dată în 10 ani 0-0. În turul sezonului regulat, cele două echipe au avut o demonstrație de forță, tabela de marcaj a indicat 4-3 în favoarea ”câinilor” la capătul celor 90 de minute, atunci.

