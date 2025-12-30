Campioana României vrea însă să-și consolideze lotul și mai mult în fereastra de transferuri din iarnă, iar Gigi Becali, patronul clubului, a anunțat deja ce plănuiește.



Finanțatorul grupării roș-albastre a ținut să puncteze faptul că a pus staff-ul să se orienteze către un mijlocaș central, pentru care e gata să achite o sumă bună de bani în iarnă.



Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: ”Plătesc!”



”Dacă ne bate FC Argeș, ce mai căutăm la fotbal? Dacă te bate FC Argeș, nu mai stăm la fotbal, nu ai ce căuta în fotbal. Eu mizez pe valoarea echipei, pe revenirea jucătorilor, pe fundaș central luat, pe Dawa revenit, pe un mijlocaș pe care îl vor lua 100%, toată lumea cercetează.



De oriunde ar fi, vreau un mijlocaș central. Ei toți cercetează. Eu am zis că vreau un mijlocaș central bun și plătesc bani. Stai să vedem dacă-și revine David Miculescu. Vedem în cantonament, că nu durează mult, 10 zile. În 10 zile știm echipa cum se prezintă.



Mijlocaș central trebuie orice s-ar întâmpla”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.



FCSB a încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului



După 21 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat 31 de puncte, cu opt victorii și șapte remize, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.



FCSB se află la nouă lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova și la doar două puncte de Oțelul Galați, care ocupă ultima poziție în zona de play-off.

