Fostul internațional român a vorbit, într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, despre favoritele la titlu ale stagiunii 2025/26 din Superliga României.



Gabi Torje știe cine se va lupta la titlu: ”E un campionat atipic!”



Torje consideră că pretendentele la câștigarea titlului sunt Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și FCSB. Ultima e singura care încă nu a intrat în zona de play-off, după un start modest de campionat.



”Craiova, Rapid, Dinamo și FCSB, dacă va intra, cred că sunt cele care se vor lupta la titlu.



E un campionat atipic față de ce a fost în ultimii ani. Toate echipele au șanse la play-off, de la locurile 10-11 în sus!”, a spus Torje.



Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc cu 40 de puncte în clasamentul Superligii României.



Rapid ocupă poziția secundă cu 39 de puncte, iar FC Botoșani completează podiumul la finalul anului cu 38 de puncte, fiind la egalitate cu Dinamo.



Campioana României, FCSB, e abia pe locul 9 cu 31 de puncte, în timp ce vicecampioana, CFR Cluj, se situează pe poziția a 11-a cu 26 de puncte.



Cum arată clasamentul

