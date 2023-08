Gigi Becali e iar în culmea fericirii. După ce FCSB a fost eliminată din Europa de Nordsjaelland, Becali susține din nou că-l interesează numai Superliga și lasă de înțeles că va domina această ediție de campionat.

Din nou, omul de afaceri pretinde că n-a avut emoții în finalul de meci cu Poli Iași, când trupa lui Leo Grozavu ataca, la 1-2. Darius Olaru a fost iertat de o eliminare după ce Marian Barbu i-a arătat doar cartonașul galben în urma unei intrări dure, cu talpa pe glezna lui Mihai Bordeianu.

Gigi Becali e pe cai mari: "N-am avut nicio emoție"

Gigi Becali, care recent a zis că a pariat pe echipa sa, a spus luni dimineață că partida cu Poli Iași, ultima clasată în clasamentul Superligii, a fost doar un meci-test.

Euforic, după ce FCSB a ajuns la 15 puncte după cinci partide, Becali a trimis ironii către rivalele echipei sale. "Nu mai avem cu cine să jucăm", a punctat omul de afaceri.

"Aduceți-ne echipe! Nu mai avem cu cine să jucăm. E fotbal, ne supărăm de la fotbal? Asta e situația. N-am avut nicio emoție.

Cum poți să ai emoție când e mingea numai la tine? Am făcut repetiție. A avut numai Compagno trei, singur cu portarul.

A avut și Coman, și Olaru. N-am avut nicio emoție, echipa prea puternică. Nici nu s-au apropiat de careu la 2-1, că ne apăram sus", s-a mândrit Gigi Becali, luni dimineață.

Poli Iaşi rămâne pe ultimul loc din Superligă, cu doar trei puncte.

FCSB - Poli Iași 2-1

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Chiricheş, Radunovic - Ov. Popescu, Şut, Olaru (Haruţ 89) - Oct. Popescu (Miculescu 47), Compagno (Djokovic 74), Fl. Coman (Radaslavescu 90+5). ANTRENOR: Elias Charalambous

POLI IAŞI: Ailenei – Martac (Stefanovic 46), F. Ilie, Samayoa, R. Ispas (Belu Iordache 78) - Bordeianu, Marchioni, Jatoba (Vaşvari 46) - Luis Phelipe (S. Buş 67), Vojtus (R. Ion 62), A. Gheorghiţă. ANTRENOR: Leo Grozavu.

Cartonaşe galbene: Fl. Coman 40, Radunovic 48, Olaru 77 / Jatoba 33, Martac 37

Arbitri: Marian Barbu - Marius Badea, Stelian Slabu – Viorel Flueran

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Alexandru Vodă

Ce a spus Coman după FCSB - Poli Iași 2-1

Coman a pus accentul pe omogenitatea echipei lui Elias Charalambous. FCSB a făcut doar trei transferuri în această vară: Ngezana, Alex Băluță și Djokovic.

„Au încercat să ne surprindă pe contraatac, noi am avut însă ocazii, am marcat două goluri. La nivel psihologic a fost greu pentru că am ratat calificarea, dar este bine că ne-am mobilizat şi am reuşit să câştigăm.

Suntem o echipă bună, omogenă, o echipă care îşi doreşte să câştige fiecare meci şi chiar reuşeste. În campionat, în Europa a fost altceva”, a declarat Florinel Coman.

FCSB a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Poli Iaşi, într-un meci din etapa a şasea Superligii. Este a cincea victorie consecutivă a bucureştenilor în campionat.