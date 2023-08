Cuplu Gică Hagi - Constantin Budescu, în atacul Farului? "Dacă mă antrenez o săptămână, pot să joc. Le-am zis că o să intru și eu"

Farul a pierdut meciul cu Rapid, 1-3, în etapa a șase a Superligii. Concentrați pe meciurile din preliminariile Conference League, unde au ajuns la un tur distanță de grupele competiției, constănțenii au căzut pe locul al zecelea în campionat, la două puncte de Rapidul (locul 6), dar cu o partidă mai puțin jucată. Îngrijorat după înfrângerile cu Poli Iași (1-3), Petrolul (3-2) și Rapid (1-3), Gică Hagi le-a transmis elevilor săi, mai în glumă, mai în serios, că ar putea să intre și el în teren, putând face față ritmului de joc lent pe care aceștia îl practică.

"Ne-am apărat destul de slab, cu greșeli foarte mari"

"Am avut o primă repriză slabă, atât defensiv, cât și ofensiv, cu toate că am avut primii șansa să marcăm. Doar în anumite momente am făcut bine presiunea. Ne-am apărat destul de slab, cu greșeli foarte mari, și le-am dat adversarilor ocazia să marcheze. Am avut o construcție previzibilă și slabă. Rareori am făcut ce am vorbit. În repriza a doua a fost mai ok, s-a vrut mai mult, dar am greșit din nou defensiv. În fiecare meci vom avea câteva greșeli, pentru că toți jucătorii se elimină prea ușor din joc și pierd prea ușor mingea. De aici vin toate problemele. Și ofensiv trebuie să facem mai multe, am încercat ceva, dar am fost previzibili. Dacă marcam noi primii poate era altceva.

Poate fi o variantă că e prea mult pentru jucători să joace și în campionat și în Europa, dar nu vreau să o accept. Facem greșeli defensive, Popescu a ieșit și el accidentat, are ceva la umăr. Vom vedea dacă ne putem baza pe el. Faza defensivă începe de la atacanți, ei trebuie să fie primii care să facă presiune. Mijlocașii să susțină această presiune și fundașii să câștige duelurile rămase, să nu se elimine atât de ușor și să nu stea atât de larg în marcaj. Nu trebuie să dăm adversarului timp să gândească. Adversarul te pune în dificultate, când lași spațiu de manevră.

"Avem trei zile, în care să încercăm să ne strângem gândurile și să ne ridicăm nivelul"

Le-am transmis jucătorilor să se conecteze pentru meciul cu Rapid, să fie concentrați. Poate că sunt puțini pierduți, poate se gândesc că avem meciuri internaționale în față. Avem trei zile, în care să încercăm să ne strângem gândurile și să ne ridicăm nivelul. Altfel, se va întâmpla la fel ca în Giulești.

Nu jucăm prea des. Pentru mine e cel mai frumos să joci din trei în trei zile. Eu toată cariera de jucător am jucat din trei în trei zile. Doar că trebuie să ai capacitatea să faci acest lucru, să te conectezi la fiecare meci. Nu știu dacă putem să jucăm din trei în trei zile, până în decembrie, dar trebuie. Nu putem face altceva, dacă ajungem în grupele Conference League. Dar trebuie să ne gândim la meciul următor, nu la ce va fi în decembrie. Noi trebuie să strângem rândurile și să pregătim meciul de joi.

"În felul acesta joc și eu, le-am zis că o să intru și eu"

Poate unii jucători se gândesc că meciurile din Europa sunt mai importante. Suntem noi, la Farul, obișnuiți să jucăm din trei în trei zile? Pentru mulți dintre ei e ceva nou, o să vedeți dacă faceți o analiză. Eu le atrag atenția să aibă grijă de ei, pentru că atunci când joci la trei zile trebuie să știi să te deconetezi și să te reconectezi foarte repede. Dacă nu fac foarte bine lucrul acesta, se întâmplă ce s-a întâmplat cu noi la Rapid. Fundașii noștri au devenit atacanții lor. Au lăsat spații mari.

În felul acesta joc și eu, le-am zis că o să intru și eu și o să joc și eu. Dacă mă antrenez și eu o săptămână sau două săptămâni, cred că joc și eu. Așa le-am zis. Nu ai cum să te prezinți așa. Trebuie să te implici în dueluri și să câștigi mingea. Am început meciul prost, s-a văzut că e ceva în neregulă când cel mai puternic fundaș al nostru a căzut după un duel cu unul de la Rapid care e atâta (n.r. - arată degetul mic de la mână). Asta zice multe în plan negativ, despre conectare, despre atenție și despre a face lucrurile cum trebuie. Cel mai puternic fundaș al nostru, foarte bun la cap, câștigase dueluri de 100% la cap, a căzut cu cel mai mic și mai subțire de la ei.

"Rapidul era în criză înainte de meciul cu noi, i-am scos noi din criză"

Borza a jucat foarte bine, a făcut un meci bun. Toată echipa Rapidului a jucat bine, au avut atitudine, au avut determinare. Am mai jucat aici, știam ce trebuie să facem, dar, din păcate, nu am pututu. Borza a făcut un meci bun. Era presiune pe Rapid, dar au o echipă bună și un club solid. Așa cred că suntem și noi. A fost un meci frumos între Rapid și Farul, cu ritm bun, cu intensitate excelentă. Noi am ratat o ocazie incredibilă, iar ei au marcat. Dacă dădeam noi primii gol, poate se schimba situația. Nu am fost lucizi și alergăm prea puțin ca să creăm o agresivitate pozitivă. Nu știu dacă e de la oboseală, dar vom analiza, vom vedea. Dar nu e bine, anul trecut am pierdut trei meciuri tot sezonul, anul ăsta deja trei meciuri. Ceva nu e bine.

Nu știu dacă Rapid e mai greu de gestionat decât anul trecut. Rapidul era în criză înainte de meciul cu noi, i-am scos noi din criză. E o echipă puternică, care poate să joace un fotbal bun. Dar toate din Superligă pot juca așa, dacă au un adversar lent și previzibil, cum suntem noi. Am fost la Ploiești, am luat trei goluri. Am venit aici, am luat trei goluri. Am jucat acasă, am luat trei goluri.

Lucrul acesta zice ceva despre noi, mai mult. ca și atitudine, ca și determinare, ca și efort defensiv al fiecărui jucător. Cât de mult efort depune pe partea aceasta, care e cea mai grea din fotbal. Să joci fără minge, să te aperi bine, să construiești presiune pe adversar. Toți vor mingea, acolo mai sunt momente bune, momente mai puțin bune. Dar diferența se face, de cele mai multe ori, la jocul fără minge", a declarat Gică Hagi.

Foto - Gabriel Chirea