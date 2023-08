Adrian Mititelu l-a dat de gol pe Becali: ”Îl dorește FCSB. Nu putem concura cu ei”

Rămas fără antrenor la FCU Craiova după ce Nicolae Dică (43 de ani) și-a reziliat contractul după doar cinci meciuri, Adrian Mititelu este în căutarea unui nou staff tehnic pentru a prelua banca tehnică a echipei.

Pe lista patronului oltenilor este și Marius Șumudică (52 de ani), antrenorul rămas liber de contract după despărțirea de Al-Raed. Doar că fostul campion al României cu Astra ar avea și alte variante, spune Mititelu.

Șumudică ar fi dorit de Gigi Becali la FCSB, chiar dacă vicecampioana României a câștigat până acum toate meciurile din campionat cu Elias Charalambous pe bancă.

Adrian Mititelu: ”Șumudică are patru propuneri din Liga 1”

„Încercăm cu Șumudică, dar vezi că șansele sunt minime. În primul rând, știu că mai are 4 propuneri din Liga 1. Printre cele mai importante, cea de la FCSB. Șansele noastre sunt minime, noi nu putem concura cu FCSB în materie de contract.

Dacă FCSB îl dorește, e un adversar redutabil, nu cred că putem concura cu ei. Dică e un om deosebit, am avut o relație foarte bună cu el. Am luat atâtea goluri, efectiv am simțit că… Nu prezentul m-a speriat. Am simțit eu că nu e de viitor ce se întâmplă.

Eu spun ce știu. Nu vorbesc din auzite. Spun ce știu. Cu Becali nu am vorbit, dar din zona lui Șumudică știu chestia asta (n.r. - că l-a ofertat Becali). Eu nu am vorbit cu Gigi Becali, nu știu cât îi dă lui Șumudică. Dar dacă e căutat din mai multe locuri, înseamnă că e greu de luat. Aștept azi-mâine să văd ce se întâmplă cu Șumudică. Vreau să am antrenor până vineri, cu cât trece mai mult timp, cu atât mai rău e”, a spus Mititelu, potrivit PlaySport.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.