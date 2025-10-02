Campioana României primește vizita elvețienilor la București, pe Arena Națională, în cea de-a doua etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League.



În prima rundă din noul sezon al cupei europene, FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles, în timp ce Young Boys a pierdut în Elveția cu Panathinaikos, scor 1-4.



Elias Charalambous, categoric înainte de FCSB - Young Boys: ”Singura metodă”. La ce s-a referit antrenorul campioanei



La conferința de presă premergătoare meciului, Elias Charalambous, antrenorul cipriot al roș-albaștrilor, a sugerat că doar rezultatele pozitive îi pot aduce pe fani înapoi pe stadion.



La meciul cu Oțelul Galați, doar 5130 de spectatori au fost prezenți pe cel mai mare stadion al țării.



”(n.r. La ce vă așteptați ca atmosferă?) Cred că rezultatele noastre vor aduce fanii înapoi. E normal să fie dezamăgiți, dar singura metodă de a-i readuce pe stadion e să câștigăm meciuri”, a spus Elias Charalambous.



După Young Boys, FCSB o va întâlni pe Bologna în a treia rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League.



Meciul, la fel ca cel cu elvețienii, va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

