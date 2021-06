Gigi Becali ameninta FCU Craiova: "Abia astept sa il bat din nou!" Ce spune patronul FCSB despre Adrian Mititelu

Gigi Becali e gata pentru o noua rivalitate in Liga 1.

Patronul FCSB considera ca Adrian Mutu este o alegere foarte buna pentru banca tehnica a lui FCU Craiova si apreciaza modul in care antrenorul roman se organizeaza in faza defensiva.

Craiova lui Mititelu va fi o echipa activa pe piata transferurilor si deja se pregateste sa ii aduca pe Christoph Schosswendter, trecut pe la Union Berlin, si Michael Madl, care a evoluat la formatia londoneza Fulham.

"Daca-l consider pe Adrian Mititelu un rival de luat in calcul? Vreti sa va spun ceva? Vedeti ca si-a luat antrenor bun. Mutu are trasee de joc si se apara bine, dar la Mititelu nu joaca Adi Mutu pe teren. Daca juca el imi era teama de Craiova lui Mititelu.

Insa, omul este unde este acum si-i trebuie bani multi ca sa se lupte cu mine. Ii trebuie o echipa buna, nu cu astia de a promovat in Liga 1. Daca ramane cu aia in Liga 1 nu are nicio sansa…Abia astept sa-l bat din nou pe Mititelu", a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.