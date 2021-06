E gata! FCSB si-a prezentat noile achizitii! Vucur, Cordea si Cretu, anuntati oficial

FCSB si-a prezentat primele achizitii ale verii.

Stipe Vucur, Andrei Cordea si Alexandru Cretu au fost prezentati oficial astazi, printr-o postare pe pagina de Facebook.

"FCSB anunta semnarea contractelor cu Andrei Cordea, Alexandru Cretu si Stipe Vucur. Acestia au efectuat deja vizita medicala alaturi de ros-albastri, iar sambata s-au pregatit pentru prima data sub comanda antrenorului Dinu Todoran, care l-a înlocuit, începand cu luna iunie, pe Anton Petrea.

Andrei Cordea, în varsta de 21 de ani, va purta tricoul cu numarul 98, Alexandru Cretu (29 ani) va evolua cu numarul 8, în timp ce Stipe Vucur (29 ani) va avea tricoul cu numarul 29", se arata in postarea lui FCSB.

Stipe Vucur a semnat liber de contract cu FCSB. Ultima data, fundasul central a evoluat in Liga 3 din Germania, la Hallescher, pentru care a bifat 32 de meciuri, reusind sa marcheze 3 goluri si sa ofere o pasa decisiva.

Alexandru Cretu a semnat cu FCSB dupa 3 ani petrecuti la NK Maribor. Crescut de Poli Iasi, a mai evoluat pentru Corvinul Hunedoara si NK Olimpija. 2 goluri si 2 pase de gol are Cretu, in 23 de meciuri jucate in sezonul recent incheiat.

Andrei Cordea vine de la Academica Clinceni. A evoluat in 24 de meciuri in ultimul sezon, marcand de 4 ori si oferint 3 pase decisive. Crescut de FC Ardealul si Novara, jucat, in sezonul 2019-2020 pentru Hermanstadt. A inscris in poarta FCSB-ului, in acest sezon.