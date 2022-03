Gigi Becali, acuzat de un fost jucător de la FCSB că i-a distrus cariera lui Florinel Coman: "Numai rău le faci jucătorilor!"

Deși a plătit 3 milioane de euro pentru a-l transfera pe Coman de la FC Viitorul în 2017, anii au trecut, iar planurile lui Gigi Becali privind o vânzare pe bani mulți a extremei s-au năruit.

Florin Lovin, despre Gigi Becali: "Cu astfel de declarații, numai rău le faci jucătorilor"

La finalul anului 2019, Becali anunța că "peste doi-trei ani voi cere 60-70 de milioane de euro", iar în urmă cu câteva zile a recunoscut la emisiunea Ora Exactă în Sport că "nu mai am încredere deloc în el că poate să fie fotbalist".

Declarațiile de acest tip i-au distrus cariera lui Florinel Coman, crede Florin Lovin, care spune că Gigi Becali a jucat un rol important în declinul internaționalului român. Fostul mijlocaș de la FCSB se teme că Octavian Popescu poate întâmpina aceleași probleme, mai ales după ce patronul echipei i-a cerut public selecționerului Edi Iordănescu să-l convoace la naționale de seniori pe jucătorul de 19 ani.

"Octavian Popescu e clar cel mai bun jucător din România în momentul de față. Nu doar că e tânăr, dar demonstrează prin execuții, prin felul în care joacă, însă au mai fost mulți alții ca el în trecut. Ca multe alte lucruri, patronul FCSB-ului nu se învață și nu realizează cât rău îi fac astfel de declarații lui Octavian Popescu. Să impui un jucător la echipa națională, doar rău poți să-i faci, bine n-ai cum. Acel jucător, dacă într-adevăr este bun și antrenorul îl vrea, oricum îl va lua, nu că-i spui tu, Gigi Becali, să-l ia pe Octavian Popescu la echipa națională.

Pui o mare presiune pe el. Când va fi chemat la echipa națională, el dă de altă echipă, de alți colegi. Și atunci probabil că randamentul său nu va fi același ca la FCSB, plus că Liga 1 nu mai are un nivel foarte înalt, iar când joci cu fotbaliști care nu sunt de nivel internațional, iar e altă poveste. Să spunem că îl cheamă, va juca, nu are cum să aibă același nivel. După o evoluție, două, trei, vom spune că ăsta a fost și Octavian Popescu. Trebuie să înveți din greșeli, lucru care la FCSB nu se întâmplă niciodată. Mereu există jucători de 50 de milioane, de 70, cu clauză de 300 de milioane și, de fapt, pleacă pe 2-3 milioane, dacă pleacă.

Hai să-l luăm pe Coman exemplu, când a venit la FCSB. Cel mai important, clauză de 300 de milioane, n-a mai avut România niciun fotbalist ca el, poate să supere Hagi pe mine, cum spunea? Exact același discurs, se tot repetă. Acum ne spune după câțiva ani că Florinel Coman trebuie să se lase, că nu-i mai stă capul la fotbal. Dar el nu știe că indirect a contribuit și el, iar o mare parte din vină îi aparține și lui. Cu astfel de declarații, cu astfel de lucruri spuse, numai rău le faci jucătorilor", a spus Florin Lovin, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Florinel Coman traversează un sezon foarte slab. Revenit după accidentare și o intervenție chirurgicală la Londra, jucătorul născut la Brăila a marcat un singur gol în cele 14 partide jucate în acest sezon.