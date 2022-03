”Crezi că o să mai joace?” Becali l-a desființat și pe Coman după eșecul cu FC Argeș: ”A dat pasă la portar”

Gigi Becali nu mai crede în potențialul lui Florinel Coman, pe care, în urmă cu un an, a vrut să obțină sume-record. ”Nu mai am bază deloc în el”, a spus patronul vicecampioanei.

„A zis Meme că rezolvă el, am văzut cum a rezolvat. Eu când am spus să bată Tavi, bate Tavi! Tu știi cine e Coman? El e cel mai mare fotbalist al globului! A dat pasă la portar. Nu mai vreau să mă duc pe acolo, să țip, să urlu, îmi ajunge.

Crezi că o să mai joace Coman? Eu nu mai am bază deloc în el, nu mai am încredere în el deloc că poate să fie fotbalist. Nu mai cred, când el are situații de a marca. Nu mai are forță deloc, nici plecare, nici viteză. Știi cum se poate uita fotbalul? Hai să-ți spun.

El îl știe, doar că mintea trebuie să facă un fel de colaborare cu trupul. Când mintea ta vrea ceva, iar trupul tău nu poate, intervine neîncrederea. El știe foarte bine la ce mă refer eu”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Patru milioane de euro este acum cota de piață a lui Florinel Coman, potrivit site-urilor de specialitate. Acesta a înscris un singur gol în 14 meciuri jucate în acest sezon pentru cei de la FCSB.

Recent, Becali l-a mai criticat odată pe Florinel Coman pentru modul în care execută loviturile libere și a cerut, public, să-l lase pe preferatul său, Octavian Popescu, să execute fazele fixe.