Gigi Becali a spus că îl dă afară, dar jucătorul de la FCSB e încrezător că rămâne: "Am jucat nu bine, ci foarte bine!"

Valentin Crețu (34 de ani), aflat din 2019 la FCSB, își încheie contractul pe 30 iunie, iar Gigi Becali a anunțat că nu îi va mai prelungi înțelegerea. Totuși, fundașul dreapta este încrezător că va rămâne la vicecampioana României și susține că decizia patronului nu este definitivă.

Valentin Crețu e încrezător că va continua la FCSB

Crețu, care și-a pierdut locul de titular în special după transferul lui Deian Sorescu, spune că nu își reproșează nimic în perioada petrecută la FCSB, evoluțiile sale fiind "nu bune, ci foarte bune".

"Eu mai am contract până pe 30 iunie. Deocamdată, nu știu nimic. Am fost titular mereu, om de bază… mai mereu am jucat, n-am fost rezervă. L-au băgat pe Sorescu, nu m-au mai băgat pe mine, dar m-am pregătit, mi-am văzut de treaba mea. N-am ce să fac…

Au fost patru ani de zile la cea mai bună echipă. M-am simțit extraordinar. Dar simt că sunt șanse să rămân. Nu e nimic bătut în cuie. Acum, vom vedea… Eu am muncit în acești patru ani. De câte ori am jucat, mi-am făcut treaba. Și când am jucat în Europa, și când am jucat în campionat, am evoluat nu bine, ci foarte bine. Ce pot să fac mai mult? Sunt și eu om. N-am greșit fatal. N-am dat la picioare. N-am niciun autogol la FCSB. Cred că am un singur penalty în 100 și ceva de meciuri la FCSB. Eu am încercat să fac tot ce este mai bine. Mi-am dat viața pe teren. Știi cum este, acesta este fotbalul…

Nu am nimic să-mi reproșez. Sunt un tip realist. Îmi fac autocritica după fiecare meci.

Da. Așa sper (n.r - că îi va fi prelungit contractul). În viață, tot timpul am fost încrezător și așa o să fiu mereu. Acum, nu e niciun capăt de țară. Iau ce e mai bun. Dacă plec, plec cu capul sus. Știu ce sacrificii am făcut. Mi-am dat viața pe teren.

Normal (n.r - dezamăgit că nu a câștigat titlul). Unde aș mai putea eu să joc? La vârsta pe care o am… Eu mi-aș dori să continui aici, că poate mai pot să câștig un campionat. Eu mă simt foarte bine. Chiar nu simt vârsta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi", a spus Valentin Crețu, potrivit Playsport.

23 de meciuri a strâns Crețu în acest sezon

122 de partide are fundașul dreapta în cele patru sezoane petrecute la FCSB

1 trofeu a cucerit Crețu cu FCSB - Cupa României, în sezonul 2019/2020

Gigi Becali a anunțat că renunță la 6 jucători

Este vorba despre Joonas Tamm, Deian Sorescu, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov și Valentin Crețu. Cei șase își încheie contractele la finalul acestui sezon și nu vor prelungi.

Deian Sorescu se va întoarce la Rakow. Gigi Becali spune că l-ar fi păstrat pe fundașul dreapta doar dacă polonezii ar fi acceptat să prelungească împrumutul.

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei.

La Cristea mi-e frică că îl ia Hagi și îl face fotbalist. El face fotbaliști din nimic. Tu n-ai văzut? Până la urmă, o să le pun la clauze, că le dau drumul liber, dar n-au voie să meargă la Farul. Glumesc, să se ducă băiatul.

Dawa are contract. Ce pot să-i fac? Rămâne, dar vom angaja un antrenor care să-i spună să paseze, să nu-i fie frică. Dawa e puternic, foarte puternic și ne bazăm pe el

Sorescu, da, e al șaselea jucător. Ce să fac cu Sorescu? Îi mulțumesc pentru ce a făcut, dar nu îi mulțumesc că... păi, ce a făcut Borza pe acolo?! Am zis să intre Cordea și să stea lângă Borza. A făcut Borza ce a vrut pe acolo. Eu mi-am dat seama că Sorescu nu e fundaș. El ne-a ajutat într-un fel și... dacă vor să ni-l mai lase împrumut, dar nu putem să dăm bani. Trebuie să dăm 900.000 pe el.", a spus Gigi Becali, la Fanatik.