Gigi Becali a refuzat transferul jucătorului de la Campionatul Mondial: 2 milioane de euro

Gigi Becali a refuzat transferul jucătorului de la Campionatul Mondial: 2 milioane de euro Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a refuzat o ofertă importantă.

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FCSB, în ciuda așteptărilor de la startul sezonului, trece printr-o criză pe plan intern. Pe lângă eliminarea din UEFA Conference, formația patronată de Gigi Becali nu a mai câștigat de cinci meciuri în SuperLiga, astfel că Marius Baciu a „plătit” cu rezilierea contractului.

Gigi Becali a refuzat transferul lui Joao Paulo

Speranțele suporterilor au fost reaprins o dată cu numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, dar și prin transferurile efectuate pe finala perioadei de mercato: Muhar, Korenica și Drăguș.

Cel mai probabil, actuala situație a echipei se datorează și numărului foarte mare de jucători care au părăsit corabia în mercato de vară. Olaru, Lixandru sau Bîrligea sunt doar trei dintre numele importante care au plecat de la FCSB.

Pe lângă cei amintiți mai sus, Joao Paulo, fotbalist care a reprezentat Capul Verde la Campionatul Mondial, a avut o ofertă importantă. Gigi Becali a dezvăluit că pe numele mijlocașului a venit o ofertă de două milioane de euro, însă a refuzat-o. Motivul? Echipa ar fi arătat chiar mai slabă fără fotbalistul venit de la Oțelul Galați.

”Am avut ofertă de două milioane de euro pe el acum o lună. Din străinătate, două milioane. Suma e bună, dar sunt praf. Să mă fac şi pulbere? E o situaţie atât de delicată încât nu mai iei în calcul banii”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

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Cifrele lui Joao Paulo

Joao Paulo (28 de ani) a făcut primii pași în fotbal la Sporting Praia, iar ulterior a mai fost legitimat la Maria da Fonte, Leca, Feirense și Sheriff Tiraspol, ca în vara lui 2025 să ajungă la Oțelul.

Internaționalul din Capul Verde a rezistat doar jumătate de sezon la Galați, FCSB plătind în februarie 2026 nu mai puțin de 600.000 de euro pentru transferul său. De la acel moment, Joao Paulo a adunat 28 de meciuri la formația patronată de Gigi Becali și a reușit să marcheze 5 goluri.

  • 1 milion de euro este cota lui Joao Paulo
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