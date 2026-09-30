Cele două echipe își dau întâlnire în penultimul meci din preliminariile Campionatului European U21 la Târgoviște. România face parte din Grupa A alături de Spania, Kosovo, Cipru, San Marino și Finlanda.

Marius Niculae, toate detaliile înainte de România - Finlanda la U21. Meciul e în direct la Pro Arena și pe VOYO

Într-o intervenție în direct de la Târgoviște, la emisiunea VOYO SPORT LIVE de pe VOYO SPORT 1, Marius Niculae a discutat alături de jurnalista Pro TV Matilda Popa despre duelul care începe la ora 19:00 împotriva Finlandei.

Director sportiv al echipei U21, Niculae e încrezător că elevii lui Costin Curelea pot obține un rezultat pozitiv împotriva nordicilor

”E un meci de care pe care și nu avem decât varianta victoriei! Nu va fi un meci ușor. Nici în campania trecută nu am avut meciuri ușoare cu Finlanda. Eu am încredere în băieți, mai ales după ce am văzut în Cipru, că vor să se califice.

Se poate câștiga meciul, asta ține doar de băieți și de ce vor realiza în această seară pe teren. Știm că e o echipă bună, nu întâmplător au câștigat împotriva Spaniei! Și știm foarte bine la ce nivel e Spania. Acești finlandezii au progresat mult, mai ales la generația U21.

Sperăm, cu ajutorul publicului, să ne calificăm. Deși nu e ușor, pentru că ne trebuie un 3-0 ca să ne calificăm. Nu e misiune imposibilă. În fotbal se poate orice! Important e să câștige copiii și să nu se gândească neapărat la acest 3-0.

Îi simt concentrați, conectați la ce se întâmplă. Știu că prin evoluții bune la U21 că pot face pasul la echipa mare. Depinde numai și numai de ei!

(n.r. Cât de mult va conta lipsa lui Vultura?) E un jucător important, dar știu că cine va intra va demonstra că merită să rămână”, a spus Marius Niculae.

Echipele de start din România U21 - Finlanda U21

România U21: Lefter - Dorobanțu, Duțu, Pașcalău, Ciobotaru - Banu, Cîmpean, Radaslavescu - Burnete, Vermeșan, Doicaru; Rezerve: Sandu, Bărăitaru, Guțea, Trică, Stoian, Șuteu, Pîrvu, Mihai, Biliboc; Antrenor: Costin Curelea

Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Kangasniemi, Galvez - Hyrylainen, Siltanen - Moller, Mentu, Soderback - Talvitie; Rezerve: Europaeus, Happonen, Helen, Korkko, Mero, Pippola, Simojoki, Turkki, Vaisto; Antrenor: Mika Lehkosuo