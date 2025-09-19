Meciul este programat în această seară, de la 21:45, LIVE pe VOYO.

Olympique Lyon – Angers, 21:45, LIVE pe VOYO

După eșecul cu Rennes din runda a patra, scor 1-3, Olympique Lyon ocupă locul patru în clasamentul din Ligue 1, însă o poate egala cel puțin temporar pe PSG, echipa de pe prima poziție a clasamentului.

De cealaltă parte, Angers se află în partea inferioară a ierarhiei, pe locul 12, cu cinci puncte. La meciul de pe ”Parc Olympique Lyonnais”, Angers vine după o remiză cu Metz, scor 1-1.

Sezonul trecut, Olympique Lyon a avut câștig de cauză în ambele meciuri cu Angers. În tur, Lyon s-a impus cu scorul de 3-0, în timp ce, pe teren propriu, OL a învins cu 2-0.

