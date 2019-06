Gigi Becali a mers in vestiar la primul antrenament al lui Bogdan Andone! "Florine, oi fi tu favoritul meu, dar sa stii asta!". Ce le-a spus jucatorilor

Gigi Becali a mers in cantonamentul FCSB-ului in prima zi dupa reunirea echipei si a asistat la prima sedinta de pregatire tinuta de Bogdan Andone.

Gigi Becali a vrut sa-i dea o mana de ajutor lui Bogdan Andone si a mers in cantonamentul FCSB-ului in aceasta dimineata. El le-a transmis jucatorilor ca nu va tolera acte de indisciplina si a tinut sa precizeze ca Bogdan Andone va "taia si va spanzura la echipa".

Gigi Becali: "Le-am zis ca indisciplina se pedepseste"



"M-am vazut cu jucatorii si le-am spus asa: Bogdan Andone, care nu a fost bagat in seama, e posibil sa fie cel mai bun. Le-am zis ca indisciplina nu se tolereaza, fie ca esti tu Tanase sau alt jucator. Dar nu o sa fie probleme, ca ei sunt cuminti. La Academie am hotarat sa nu mai fie televizoare in camere, doar in sala mare. Sa se uite la ce vor acolo, dar nu in camera. Camera e pentru odihna", a spus Gigi Becali in aceasta dimineata.

Becali l-a pus pe Alexandru Tudor sa supravegheze echipa

Becali a mai spus ca l-a numit pe Alexandru Tudor in functia de supervizor al intregii activitati a echipei si a academiei. "El va fi ochii si urechile mele la echipa. Este un om extrem de destept si e binecuvantat de Dumnezeu", a mai spus acesta.