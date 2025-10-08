Acum, Gâlcă este antrenor la Rapid, iar giuleștenii se bucură de un start nemaipomenit de campionat. Echipa din ”Grant” ocupă poziția secundă în clasament cu 25 de puncte, fiind la egalitate cu liderul FC Botoșani.



Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”



Nu mai este un mister că Gigi Becali, patronul lui FCSB, își asumă un rol activ în primul ”11” al grupării roș-albastre, dar și în ceea ce privește schimbările din timpul jocurilor.



Finanțatorul a vorbit despre perioada în care Gâlcă era antrenor la FCSB. El a dezvăluit că i-ar fi propus prelungirea tehnicianului, dacă nu ar fi încălcat cuvântul său.



”(n.r. S-a produs vreun scurtcircuit, să cereți ceva și să se facă altceva?) S-a produs. Când eram închis îi făceam schimbările (n.r. lui Gâlcă), iar în ultimul meci, cu Iași, am văzut pe teren alți doi jucători față de ce am vrut eu. Cu o oră înainte vorbisem cu el, a zis da, și pe urmă ce a zis, că era ultimul meci...



Trebuia să câștigăm, am făcut egal, noroc că Târgu Mureș a pierdut cu Galați. Era ultimul meci, eu așteptam să luăm campionatul și i-aș fi propus prelungirea. Numai că el a făcut o chestie de genul: 'E ultimul meci, dă-l încolo pe Becali!'.



Numai că aia e ținut minte, de aceea nu va mai lucra niciodată el (n.r. la FCSB). Nu va mai primi niciodată ordine! Că el le executa cel mai tare, cât timp eram închis le executa.



Una era să spui: 'Domnul Becali, e ultimul meci, vreau să câștig campionatul, nu vreau să fac ca dumneata'. Iar alta e să zici: 'Da, Gigi!', și să faci altfel. Falsitatea omului mă deranjează”, a spus Gigi Becali, potrivit prosport.



După ce a fost înlăturat de la FCSB, Gâlcă a mers la Espanyol. Ulterior, a antrenat la Al Taawoun, Al Fayha, Vejle BK, Al Hazem, Ramodiak, iar în 2024 s-a întors în țară, la Universitatea Craiova. Din iunie 2025 este antrenor la Rapid.

