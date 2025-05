Chiar dacă Adnan Golubovic și Alexandru Roșca au avut prestații decente, Prunea crede că Dinamo are nevoie de o reconstrucție completă la acest capitol.



Fostul internațional consideră că echipa antrenată de Zeljko Kopic trebuie să aducă doi portari români, iar printre numele propuse s-a regăsit și cel al lui Ștefan Târnovanu, titularul FCSB și al echipei naționale.

Ștefan Târnovanu, la rivala Dinamo?



”Din campionatul românesc, portari români... îmi place, bineînțeles, Târnovanu. Și mai avem așa: Căbuz, de la Sibiu, Dur-Bozoancă, de la Oțelul, mi se pare un portar care vine din ce în ce mai tare din spate... Dinamo trebuie să își ia, cred eu, doi portari.



Și am spus-o, cred că un portar bun pentru Dinamo ar fi David Lazar. Am înțeles că vor portar român. Are 31-32 de ani (n.r. împlinește 34, de fapt, în august). Așa, dacă vrei să plătești, ia, tată, plătește! Pune mâna pe telefon, sună Sibiul (n.r. pentru Căbuz)...”, a declarat Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.



Târnovanu, în vârstă de 24 de ani, este titular incontestabil la FCSB și a bifat recent și primele apariții ca titular la naționala României. 57 partide a bifat Târvovanu în acest sezon petru FCSB, a încasat 52 goluri și a reușit să țină poarta intactă în 23 meciuri.



Dinamo ocupă ultimul loc în play-off, cu 31 de puncte după 8 etape, la un punct de Rapid și la 17 în spatele campioanei FCSB.