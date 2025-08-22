Gigi Becali a reacționat după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj.

Gigi Becali: ”Într-un fel m-am bucurat că Dan Petrescu a demisionat!”

Patronul de la FCSB este convins că plecarea antrenorului de la CFR o va avantaja pe echipa sa în lupta la titlu.

Deși, inițial, finanțatorul roș-albaștrilor considera că ardelenii sunt principalii adversari la campionat, acum Gigi Becali s-a răzgândit și este convins că Universitatea Craiova este principala contracandidată în cursa către titlu.

De altfel, Becali a povestit cum a aflat de demisia lui Dan Petrescu.

”Eu zic că ne avantajează demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj în privința luptei la titlu. Așa o vedeam, dar acum a plecat și Dan Petrescu, au și moralul căzut. S-a schimbat situația. Craiova are foarte multe puncte distanță și joacă un fotbal foarte frumos. Au și un lot echilibrat, cu jucători pe toate posturile, valoroși, joacă fotbal. Craiova este principala contracandidată. Nu m-am uitat la meciul lor, nu mă interesează, ce treabă am eu?!

Nu m-a interesat să mă uit nici la CFR. Ce mă interesează pe mine. Mi-a zis nevasta-mea, mi-a spus că e 3-0. Am dat și eu, să văd, ‘Cum să fie 3-0?’, când văd 5-2! Am mutat, nu m-a mai interesat, apoi 6-2, 7-2, apoi și-a dat Petrescu demisia. Nu mă interesează de ei, mă interesează de mine! Vreau să stăpânesc răutatea. Ca să o stăpânesc, trebuie să nu mă uit.

Apoi am auzit că Dan Petrescu și-a dat demisia și într-un fel m-am bucurat. Dan Petrescu e Dan Petrescu”, a spus Gigi Becali pentru GSP.

