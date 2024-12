Patronul de la FCSB a anunțat că urmează să-i prelungească înțelegerea lui Vali Crețu pentru încă un an, poate chiar un an și jumătate, fiind impresionat de randamentul pe care l-a avut fotbalistul în ultima perioadă.

"Mi l-a luat Creţu (n.r. - trofeul)! A zis: 'Da, nea Gigi, îl ţin eu că nu îmi cad galoanele!'. Şi am zis: 'Bine, pentru treaba asta o să facem 2 ani şi jumătate contract'.

Bine mă… îi prelungesc încă pe un an acum. Pe mine m-a emoţionat Creţu, dar e greu cu mine. E posibil un an şi jumătate să îi prelungesc", a declarat Gigi Becali, la eveniment.

După ce a fost la un pas de plecare, Vali Crețu a devenit titular incontestabil pe poziția de fundaș dreapta, la FCSB, jucând deja în 27 de partide în acest sezon, în toate competițiile.

Planurile lui Vali Crețu pentru 2025

Apărătorul este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui FCSB. A sosit în august 2019 de la Gaz Metan Mediaș, iar până acum a cucerit trei trofee: Cupa României, titlul în Superliga și Supercupa României.

"Cred că e cel mai bun an din carieră. Sunt și campion, am avut evoluții foarte bune, mă bucur că am ajutat echipa și am ajuns acolo unde ne este locul. Vrem să continuăm tot așa.

Eu vreau să-i transmis prin evoluții (n.r. - selecționerului), prin ceea ce am făcut până acum și voi face în continuare. Dacă dânsul va apela la mine, eu sunt 100%.

Sunt la prima tinerețe, vreau să continui, să arăt de ce sunt în stare, să le arăt oamenilor care au avut încredere în mine", a declarat Valentin Crețu, la un eveniment.