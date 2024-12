Patronul de la FCSB spune că cel care i l-a recomandat pe mijlocașul italian a fost chiar managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, însă deocamdată patronul de la FCSB nu este convins că merită să investească fotbalistul italian de 31 de ani.

Mihai Stoica: ”Și de Olaru i-am zis să îl ia și l-a luat după un an jumătate!”

La câteva ore după declarațiile făcute de Gigi Becali, Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali a procedat în aceeași manieră și în urmă cu câțiva ani, când i-a propus acestuia să îl transfere pe Darius Olaru de la Gaz Metan Mediaș, însă Gigi Becali s-a conformat abia după mai bine de un an.

De altfel, Mihai Stoica a mărturisit că în opinia sa vârsta lui Juri Cisotti nu reprezintă o problemă.

”Cel puţin kilometri alergaţi, nu ştiu, aşa dă impresia. Şi de Olaru i-am zis să îl ia şi l-a luat după un an jumătate. Nu mai am niciun fel de problemă cu 30 de ani. Îl am pe Creţu. Joacă din ce în ce mai bine. Acum sunt foarte mulţi fotbalişti care îşi vor prelungi viaţa.

Pentru că Cristiano Ronaldo nu este singurul. Mai e şi un Pepe, mai e şi un Alves. FCSB a dorit să aducă jucători tineri să îi crească, lângă jucători cu experienţă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

700.000 de euro este cota de piață a lui Juri Cisotti, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Dorinel Munteanu despre transferul lui Juri Cisotti la FCSB

Gigi Becali a anunțat că ar putea oferi aproximativ 100.000 de euro pentru transferul lui Cisotti, în cazul în care italianul ar fi impresionat la meciul dintre FC Hermannstadt și Oțelul Galați, lucru ce nu s-a întâmplat.

Întrebat despre speculațiile apărute la Juri Cisotti, Dorinel Munteanu a dezvăluit că la adresa clubului Oțelul Galați nu a venit nicio ofertă pentru fotbalistul italian.

”Toată lumea știe că potențialul clubului nostru este de a păstra jucători doar un an de zile. Sigur, au ieșit în evidență câțiva jucători, s-a speculat foarte mult de foarte mulți jucători. Până acum nu a venit nicio ofertă concretă la club sau vreun interes. Sunt doar zvonuri, dar nu asta e problema jocului din ultimele meciuri. Trebuie să ne uităm de la locul 7 la 12. Trebuie să fie foarte clar, clubul nostru trece printr-o perioadă extrem de grea”, a mai spus Dorinel Munteanu.