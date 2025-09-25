Înaintea meciului, Gigi Becali a făcut un anunț important referitor la unul dintre jucătorii lui FCSB care sunt și la echipa națională. Finanțatorul de la FCSB a anunțat că acesta ”nu va mai călca iarba” la meciurile din campionat.

Mihai Popescu, ”interzis” de Becali la meciurile din Superliga

Mihai Popescu l-a supărat pe patronul campioanei României, iar fundașul s-a ales, așa cum spune Becali, cu o pedeapsă: va juca doar meciurile din Europa League. După eșecul suferit de FCSB cu FC Botoșani, scor 1-3, Gigi Becali a declarat că îl consideră vinovat pe stoperul venit de la Farul pentru golul prin care moldovenii au restabilit egalitatea.

Omul cu banii de la FCSB spunea la acel moment că Popescu nu a mai jucat nimic după ce a trecut la cultul penticostal. Becali nu a renunțat la idee, iar înainte de meciul cu Go Ahead Eagles, a anunțat că Mihai Popescu nu va mai juca deloc în campionat.

”Popescu va juca toate meciurile europene, norocul lui că m-a supărat. În campionat nu o să îl mai vedeți”, a spus Gigi Becali la Digisport.

