SEPSI - FCSB 1-5 | Cum explica Teja momentul in care MM Stoica i-a transmis un mesaj dupa ce s-a uitat pe telefon! "E normal"

FCSB a castigat categoric cu Sepsi

FCSB a spulberat Sepsi cu 5-1 in deplasare. Totusi, stelistii stau la mana rezultatului din meciul CFR Cluj - Craiova, care se va disputa duminica seara in ceea ce priveste sansele la titlu.

Mihai Teja a explicat ca inca mai pastreaza sperante pentru castigarea campionatului, chiar daca nu stau la mana lor.

Mai mult, antrenorul FCSB a explicat si momentul controversat in care Mihai Stoica ii transmite ceva in timpul reprizei a doua dupa ce managerul sportiv al celor de la FCSB a citit ceva pe telefonul mobil. In acea clipa, Teja a mers glont la Stoian si i-a spus ceva.

"E greu cand nu stai la mana ta. Ne-am fi dorit sa stam la mana noastra. Sa jucam in ultima etapa cu stadionul plin, cu titlul pe masa. Dar noi credem, vedem ce se va intampla maine seara.

Baietii si-au facut treaba, si-au facut datoria. Noi ne dorim sa castigam si cu CFR Cluj.

Nu a fost niciun conflict cu Stoian, vorbeam cu el despre joc. Adrian e un jucator de caracter.

Da, am vorbit cu Meme Stoica pe banca, e normal sa vorbim", a spus Teja la finalul partidei la DigiSport.