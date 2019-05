SEPSI - FCSB 1-5 | "Din pacate, asta ne-a costat!" Florinel Coman, dezamagit dupa dubla cu Sepsi: ce spune despre sansele la titlu

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

FCSB a castigat cu 5-1 meciul cu Sepsi si sta la mana rezultatului din CFR Cluj - Craiova de duminica seara.

Florinel Coman a fost autorul unei duble in meciul de la Sfantu Gheorghe, iar dupa partida a vorbit despre pasii gresiti pe care i-a facut FCSB in clampionat.

"Ma simt bucuros. Ma bucur ca am reusit sa marchez golurile pe care le-am marcat, ma bucur ca am reusit sa imi ajut echipa. A fost un meci foarte greu, am fost focusati pe acest meci si am reusit sa castigam. Ne-am prezentat noi foarte bine, nu le-am dat nicio sansa. Toti jucatorii au facut un meci bun. Mai avem un meci, trebuie sa fim montati sa castigam.

Cred pana la sfarsit, vom vedea. Nu se stie niciodata. Asta este, din pacate, nu am stat la mana noastra si ne-a costat acest lucru. Ne-am incurcat cu echipele din subsolul clasamentului, trebuia sa castigam acele meciuri", a spus Florinel Coman la finalul partidei.

FCSB asteapta rezultatul meciului dintre CFR Cluj si Craiova de duminica seara. Daca CFR face egal sau castiga cu Craiova, atunci titlul merge la Cluj. Daca Craiova invinge, FCSB trebuie sa bata CFR in ultima etapa pentru a castiga titlul.