Gică Hagi s-a inspirat de la Rangers cu ajutorul lui Ianis: „Asta le-a transmis antrenorul când a venit! Am ținut ideea și am zis-o conducerii!”

Constănțenii s-au impus la capătul unui sezon în care au ocupat fotoliul de lider în majoritatea timpului. Farul a câștigat titlul cu o etapă înainte de final, iar Gheorghe Hagi a anunțat că nu are de gând să se oprească aici. „Regele” a dezvăluit că a deschis filieră braziliană, asta și cu ajutorul lui Eric, cel care colaborează cu gruparea constănțeană și va transfera mai mulți fotbaliști din străinătate.

Hagi a reușit să implementeze propria filosofie la echipă, însă recunoaște că au existat momente în care s-a „inspirat” de la alte cluburi, iar una dintre surse a fost chiar Rangers.

Gică Hagi, inspirat de Ianis: „E logic să aducă și el informații la nivelul la care a ajuns!”

Într-un interviu acordat recent, Gică Hagi a dezvăluit că s-a sfătuit cu Ianis, care i-a povestit ce „regulă” a impus antrenorul Michael Beale când a preluat gruparea scoțiană în legătură cu vestimentația. Tehnicianul și-a dorit ca jucătorii săi să aibe ținute elegante, iar ideea i-a surâs și lui Hagi, care a cerut același lucru pentru echipa sa odată cu intrarea în play-off.

„Regele” recunoaște cu mândrie că se consultă cu fiul său în lucruri ce au legătură cu fotbalul, asta și în contextul în care Ianis a ajuns să aibă mai multă experiență după ce a jucat la cluburi prestigioase.

„Toţi am fost eleganţi. Am vorbit cu Ianis şi a zis că atunci când a venit antrenorul Michael Beale le-a transmis 'Trebuie să avem ţinută'. El mi-a zis şi eu am ţinut ideea şi am zis-o conducerii. 'Intrăm în play-off, trebuie să arătăm de nivelul ăsta'.

Da (n.r. - ideea e preluată de la Rangers), vorbind. Noi (n.r. - el şi Ianis) discutăm şi a fost o idee foarte bună.

Cum să nu?! (n.r. - învaţă şi de la Ianis). Păi, la nivelul la care a ajuns el şi unde trăieşte şi cum e... E logic să aducă şi el, iar din ce în ce o să aducă mai mult, o să fie implicat. Ianis nu mai are 18 ani, are 24, are o experienţă. La ce nivel e, la ce club e. Cât de mare e clubul ăla şi câte vede acolo şi cum e.

Vorbim, e un dialog cu între mine şi Ianis în fiecare zi. Vorbim despre fotbal, nu despre altceva. Pot să iau de la oricare. Ce e bun, iau. Ce e rău, arunc, nu stau”, a declarat Hagi în interviul acordat pentru Orange Sport.