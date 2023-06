Motivul pentru care Dan Petrescu nu s-a întâlnit cu Gică Hagi și Gică Popescu la Cluj 

Finalul meciului dintre CFR Cluj și Farul Constanța, încheiat 1-2, din ultima etapă, a oferit un moment greu de explicat. Dan Petrescu a pornit în pas alergător spre mijlocul terenului, de unde a început să le reproșeze noilor campioni ai României că și-au dat viața pentru ca Universitatea Craiova să prindă locul 3, care duce la barajul pentru Conference League. De furia „Bursucului” nu a scăpat nici bunul său prieten, Gică Hagi, căruia i-a spus: „Să nu mai vorbești în viața ta cu mine!”.

Dan Petrescu a evitat întâlnirea cu bunii săi prieteni din „Generația de Aur”

Antrenorul CFR-ului trebuia să se revadă cu Gică Hagi și Gică Popescu la Sports Festival, eveniment defășurat pe Cluj Arena, și transmis în direct de PRO Arena și VOYO, la partida România All Stars - Galatasaray Legends.

Numai că, Dan Petrescu nu a participat la meciul caritabil în sprijinul victemelor cutremulului din Turcia. Iar potrivit DigiSport, antrenorul CFR-ului a recurs la această decizie pentru a fi sigur că nu-și degradează relația cu bunii săi prieteni, Gică Hagi și Gică Popescu, după cele petrecută la finalul meciului CFR Cluj - Farul Constanța, 1-2.

Pe lângă cei doi, „Bursucul” a ratat ocazia de a se întâlni și cu Florin Prunea, Bogdan Stelea, Gică Mihali, Ionuț Lupescu, Adrian Ilie, Ioan Ovidiu Sabău, Costel Gâlcă, Ionel Ganea, Iulian Filipescu, Tibor Selymes, Cristi Dulca, Adrian Mutu, Răzvan Raț, Bănel Nicoliță, Ciprian Marica, Marius Niculae și Anghel Iordănescu, toți participând la jocul caritabil de la Cluj.

Dan Petrescu și-a prezentat scuzele pentru comportamentul de la finalul meciului cu Farul

„N-am vorbit după meci, m-am simțit rău, mi-am dat seama că-mi fac rău singur. Sănătatea mea e mai importantă. E clar că am greșit, mi-am prezentat scuzele față de Hagi și Iașko. I-am sunat personal. Nu trebuia să fac ce am făcut, dar am circumstanțe: 63 de meciuri, 10 meciuri în play-off, n-am primit vreo opt penalty-uri, dar împotriva noastră se dau pe bandă rulantă.

Dar n-aveam voie să fac ce am făcut, îmi prezint scuzele. Nu numai lui Hagi, dar tuturor celor care m-au văzut acolo, în starea în care eram”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu FCU Craiova, din barajul pentru Conference League, câștigat de CFR Cluj, cu 1-0.