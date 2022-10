Gică Hagi felicită Rapidul, dar subliniază: "Putea să fie 3-0 la pauză pentru noi!"

Cele două formații au încheiat la egalitate partida desfășurată într-o atmosferă în Giulești. Denis Alibec a deschis scorul în minutul 20, însă Cristi Săpunaru a egalat la șapte minute după startul reprizei secunde. Rapid a dominat partea a doua și a avut un gol anulat în minutul 90 de VAR.

Gică Hagi, după Rapid - Farul 1-1

După meci, Gică Hagi, managerul tehnic al Farului, a felicitat Rapidul pentru prestația avută, însă a spus că echipa sa ar fi meritat să conducă la pauză cu 3-0. Totuși, "Regele" recunoaște că giuleștenii au dominat în repriza secundă.

"Felicit Rapidul, în a doua repriză au făcut un meci foarte bun, ne-au dominat. În prima repriză a fost echilibrat, am avut și noi ocaziile noastre. În a doua nu am avut prospețime, au avut spații și de acolo a venit dominarea lor. Rapid a jucat bine și noi probabil n-am făcut aceeași presiune, trebuie să pui presiune ca să recuperezi mingi. Am fost prea statici, n-am avut dinamică. Ei au fost cu publicul, noi am cedat terenul.

Nu m-am supărat pe Adrian Mutu, de ce? L-am felicitat la final. În prima repriză putea să fie 3-0 pentru noi, așa cred eu. Am avut ocazii foarte clare. După aceea, meritele lor sunt și le recunosc, de aceea am și felicitat Rapidul.

Când echipa a jucat bine, atunci e clar că și jucătorii joacă și ei bine. Când colectiv nu am făcut ce trebuia, atunci clar că am dat adversarului inițiativa și au avut o prestație foarte bună.

(n.r - despre titlu). Vom vedea! Pentru noi e un punct. Am jucat un meci în deplasare la o echipă foarte bune, cu ambele echipe în formă. Cred că am făcut un meci care a meritat să fie văzut. Ocazii foarte multe, fotbaliști buni, dar vom vedea, călătoria e lungă și vom vedea și ce vom face în retur. Ritmul și intensitatea jocului au fost foarte ridicate, ei au fost mai dinamici decât noi, dar și noi am avut calitate cât am putut. În a doua repriză cred că am cedat inițiativa.

Grameni a zis că nu mai poate. Când îți arată că nu mai poate, normal că-l schimbi", a spus Gică Hagi.

Întrebat despre suspendarea Simonei Halep, Gică Hagi a spus că nu știe nimic: "Care veste? Despre ce? Eu am avut meci, nu știu, mă scuzați. Am avut de pregătit meciul. Nu știu despre ce e vorba. N-am informații, nu știu, nu e teritoriul meu, eu trebuie să vorbesc de ale mele. Mă scuzați, dar nu pot să răspund".

La finalul turului sezonului regulat, Farul și Rapid ocupă primele două poziții în Superligă, cu 34, respectiv 29 de puncte.

Pentru Farul urmeaază deplasarea de la Craiova, cu FC U, în timp ce Rapid va primi vizita campioanei CFR Cluj.