Echipa de la malul mării a câștigat titlul în runda precedentă, după ce a învins-o la Ovidiu pe FCSB, scor 3-2. În ultima rundă, cu CFR Cluj, în deplasare, Farul Constanța s-a impus cu 2-1.

Gică Hagi, cu gândul la Champions League după CFR - Farul 1-2: „Am început imediat după meciul cu FCSB”

După meci, Gică Hagi a remarcat faptul că se gândește la tururile preliminare ale Ligii Campionilor. Tehnicianul Farului a precizat că a început să lucreze la asta imediat după ce s-a încheiat partida cu FCSB.

„Ăsta e sportul. Unul e fericit, celălalt dezamăgit. Era clar. Noi am făcut un an fantastic, incredibil și suntem fericit. Până la urmă, ăsta e sportul. Așa se câștigă respectul. Ne-am văzut de drumul nostru. Am ajuns unde trebuie, adică ne-am depășit. Am făcut un sezon incredibil.

Am arătat că echipa știe să se apere. Am avut puține goluri primite. În retur am luat mai multe, dar am și dat! Noi avem cinci ani cu încă cinci ani. Mergem pe 10 ani.

Facem lucruri pe 10 ani. Ne consolidăm o echipă puternică în primii cinci ani pe plan intern și după vedem și în Europa. Din fericire, am accelerat puțin procesul. Dar vom vedea ce se va mai întâmpla. Lotul trebuie urmărit, să fie mai mare.

La noi toată lumea a jucat fotbal. O să încercăm să facem ce e mai bine pentru club, dar niciodată să ne slăbim! Eu cred că au fost multe loturi bune. Să nu uităm de jucători. Eu am jucători pe fiecare compartiment care au făcut diferența.

Acolo mă gândesc, da (n.r. la preliminariile Champions League)! Imediat după meciul cu FCSB. Trebuie să lucrăm mult, să avem și noroc și inspirație”, a spus Gică Hagi după meci

Cum arată clasamentul

1. Farul Constanța: 53 de puncte - 6 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB: 46 de puncte - 5 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri

4. CFR Cluj: 42 de puncte - 2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri

5. Universitatea Craiova: 41 de puncte - 3 victorii, 5 egaluri, 0 înfrângeri

5. Rapid București: 38 de puncte - 3 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri

6. Sepsi OSK: 27 de puncte - 1 victorie, 3 egaluri, 6 înfrângeri