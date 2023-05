Farul Constanța a arătat ca o adevărată campioană și în fața fostei campioane. După ce a câștigat cu FCSB, scor 3-2, și a pus mâinile pe trofeul mult râvnit, Superliga României, echipa de la malul mării a făcut instrucție și cu CFR Cluj.

Louis Munteanu face show și la flash-interviu, după CFR - Farul 1-2: „Mulți credeau că le dăm meciul”

Louis Munteanu a realizat o „dublă” și a ratat o lovitură de la 11 metri. A ieșit omul meciului, iar la flash-interviu a făcut spectacol. Nouarul lui Gică Hagi a precizat că Farul a devenit o familie și că în Constanța s-a clădit o mentalitate de campioni.

„Sunt fericit că am reușit să-mi ajut din nou echipa cu două goluri. Când am venit aici, tot cu CFR am reușit să marchez două goluri. Acum, din nou. Suntem fericiți pentru acest sezon. Ne-am impus prin jocul ăsta. Ne-am făcut respectați în România, pentru că am venit aici. Mulți credeau că le dăm meciul celor de la CFR. Aici în Constanța s-a clădit o mentalitate de campioni.

Mă așteptam să facem antrenamente mai ușoare (n.r. după ce am luat campionatul). Nu a fost așa. Mister ne-a zis că trebuie să ne jucăm jocul. Și să câștigăm, să luăm cele trei puncte. Ăsta a fost obiectivul. Suntem o familie aici, suntem mulți tineri. Eu cred că s-a văzut că avem talent. Am creat o echipă de nedescris.

Eu termin acum pe 30 contractul. Sincer, nu știu. Trebuie să vorbim zilele astea. Sunt împrumutat, pe 30 termin. Se discută zilele astea și vedem. O să merg și eu în vacanță acum și după la echipa națională”, a spus Louis Munteanu, după meci.

Cum arată clasamentul

1. Farul Constanța: 53 de puncte - 6 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

2. FCSB: 46 de puncte - 5 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri

4. CFR Cluj: 42 de puncte - 2 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri

5. Universitatea Craiova: 41 de puncte - 3 victorii, 5 egaluri, 0 înfrângeri

5. Rapid București: 38 de puncte - 3 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri

6. Sepsi OSK: 27 de puncte - 1 victorie, 3 egaluri, 6 înfrângeri