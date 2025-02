Gabi Iancu a fost cel care a deschis scorul din penalty în minutul 35, dar Farul nu a reușit să intre cu avantaj la cabine. Tommi Jyry a restabilit egalitatea pentru Petrolul.



Meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, dar Ionuț Cojocaru a dat lovitura pe finalul partidei și a adus trei puncte mari pentru Farul, care s-a impus cu 2-1.



Gică Hagi a tras primele concluzii și s-a arătat încântat de evoluția elevilor săi. Acesta a vorbit și despre accidentările repetate ale lui Ionuț Cojocaru, cel care a decis soarta partidei.



Gică Hagi: ”Asta a fost problema”



„Pentru asta muncim, am muncit din primul minut până în ultimul. Au început foarte bine campionatul, chiar dacă au schimbat antrenorul. Adi i-a pus bine. Noi, staff-ul, am fost inspirați să facem acea schimbare și după a venit victoria. Toți cei care au intrat, au intrat bine.



(n.r. - despre accidentările lui Ionuț Cojocaru) Am avut ședințe, am vorbit, și pe un ton bun și pe un ton mai puțin bun. E păcat, de acum ține de noi, de staff, să încercăm să-i găsim momentele și să-l punem să dea randament. Cred că și noi am greșit că l-am ținut cu CFR atunci, s-a accidentat trei luni. Trebuie să-i dăm timpul care-i trebuie până când își capătă puterea și să reziste la tot. Ca fotbalist, e foarte bun.



Sper să găsim soluții împreună cu staff-ul, și ceilalți meritau. Sunt mulți pe bancă, meritau să joace. Cred că anul ăsta, în afară de momentele noastre în care n-am strălucit, cred că și partea de accidentări a fost o problemă. Nu vreau să-mi caut scuze, dar au fost prea multe și încă mai sunt”, a spus Gică Hagi, la flash-interviu.



În urma acestui rezultat, Farul Constanța a urcat pe locul 11, cu 28 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați, și se pregătește pentru deplasarea din următoarea etapă de la Sfântu Gheorghe, acolo unde va întâlni Sepsi.



De partea cealaltă, Petrolul rămâne pe locul șapte, cu 35 de puncte, iar în următoarea etapă va primi vizita FCSB-ului.