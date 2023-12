Cele două echipe s-au întâlnit în a 19-a etapă din primul eșalon al României pe stadionul din Ovidiu. La capătul celor 90 de minute, constănțenii au obținut trei puncte importante în lupta pentru play-off.

Gică Hagi exultă după Farul - Petrolul: "Ei sunt cei mai buni de la noi"

Gică Hagi a vorbit după meci și a subliniat faptul că știa cu ce echipă se va înfrunta, puternică, experimentată. De asemenea, antrenorul campioanei a precizat că elevii săi sunt concentrați și că oferă randament maxim la fiecare partidă.

"E o victorie meritată, muncită. Am făcut ce trebuie. Ne-am pregătit pentru acest lucru. Știam ce echipă întâlnim, stă bine în teren, experimentată. Am făcut ce a trebuit. E bine că am și marcat iar trei goluri. Nu-mi convine că am luat gol, dar asta e, ăsta e fotbalul. Îi felicit pentru această victorie.

Asta le zic atacanților că trebuie să marcheze. Noi jucăm pentru ei, să facem în așa fel încât să le ducem mingii să marcheze. Ei cu asta trebuie să adoarmă, să se trezească. La antrenament. Campionatul e echilibrat.

Simt că echipa luptă, indiferent de orice. Băieții sunt conectați, dau maxim. Trebuie să ne adaptăm. Să găsim soluții. Urmează meciuri grele, dar nimic nu e imposibil. Noi suntem Farul și am arătat că ne putem bate cu orice de la egal la egal.

Eu nu pot să vorbesc în contul celorlalți. Dar e foarte echilibrat campionatul, bineînțeles. Echipele sunt bune. Dar nu trebuie să vorbim înainte de trei-patru-cinci luni de ce se va întâmpla. E bine să nu vorbim, să lăsăm lucrurile. Pentru noi era un moment greu acesta.

Eu să mă supăr? Nu contează câte goluri primesc, ci câte înscriu. Dar acum trebuie să avem un echilibru mai mare că nu suntem în cel mai bun moment al nostru. Anul trecut eram într-o formă foarte bine. Acum trebuie să fie totul mai echilibrat.

(n.r. Aveți emoții când Budescu execută penalty?) Jucătorul nu trebuie să aibă emoții. Noi, de pe margine, da, 100%. Emoțiile sunt. Budescu și Larie sunt cei mai buni executanți de la noi", a spus Gică Hagi după meci.

Farul Constanța - Petrolul Ploiești 3-1

Constantin Budescu a deschis scorul în minutul 30, după ce a executat perfect o lovitură de la 11 metri. În partea secundă, Louis Munteanu a majorat diferența în minutul 52, iar Ionuț Larie a făcut 3-0 în minutul 78.

Paul Papp a redus din diferență în minutul 81, dar prea târziu ca Petrolul Ploiești să mai poată schimba soarta partidei. Astfel, Farul Constanța urcă pe loc de play-off, iar Petrolul cedează poziția a șasea.