Gică Hagi a auzit anunțul lui Florinel Coman apoi a reacționat

Florinel Coman a fost lansat în fotbal de Gică Hagi, la Academia de la Ovidiu. "Regele" i-a ridicat nivelul de încredere, așa cum povestea brăileanul într-un interviu, și a încercat să-l repartizeze pe mai multe posturi pentru a realiza unde dă randamentul maxim. Coman a jucat la juniori mai întâi atacant central, iar ulterior a trecut în extrema stângă.

Hagi, replică pentru Florinel Coman

Fotbalist esențial pentru FCSB în cursa de urmărire a liderului Farul, Coman a atins pe final de campionat o formă excelentă, iar cipriotul Elias Charalambous i-a dat libertate totală. Coman a reușit să ofere momente care-i reflectă personalitatea puternică și la interviuri. Internaționalul de la FCSB a spus recent că e normal să-și dorească să o învingă pe Farul și să ia titlul, chiar dacă are un background consistent la trupa lui Gheorghe Hagi, mentorul său.

”Atât timp cât Farul e pe primul loc și a fost acea înjumătățire de puncte (n.r. la finalul sezonului regulat), eu cred că Farul e foarte talentată. E cea mai bună echipă din România în acest moment.

Coman e normal să țină cu echipa lui. Nu sunt supărat, de ce să fiu supărat? Acum e un alt grup, se vede de la depărtare că Farul e echipa cea mai constantă, cea mai bună și cea mai talentată.

Noi știm ce am făcut pe teren, am făcut un meci fantastic (n.r. cu Rapid, scor 7-2), am marcat, am jucat cel mai bun fotbal al nostru. Sperăm să repetăm. A văzut toată România cât de bine am jucat. De aici, unii s-au mai speriat”, a afirmat Gică Hagi, potrivit Digi Sport.

30 iunie 2024 e data la care îi expiră contractul lui Coman cu FCSB

9 goluri în 40 de partide a marcat Coman pentru FCSB în toate competițiile, în acest sezon

5 meciuri a strâns la naționala României

4 goluri în 19 partide a marcat pentru naționala de tineret a României

Florinel Coman: ”Te făcea să te vezi Maradona”

„La Farul, când am luat campionatul. Aveam ședințe cu domnul Hagi și te făcea să te vezi Maradona. Erai cel mai bun. Înainte de meci, spuneai 'n-am cum să nu joc bine'. Așa mare încredere îți dă. Se vede asta și la echipa dânsului, cum joacă cei tineri, mai ales.

Dacă stai cu campioni și asculți mesajele pe care ți le dau, este clar că poți recepționa și poți face alte lucruri pe care nici tu nu credeai că le poți face”, a spus Coman, pentru Orange Sport.

Cum arată clasamentul din play-off-ul Superligii

1. Farul Constanța - 46 de puncte

2. FCSB - 43 de puncte

3. CFR Cluj - 39 de puncte

4. Universitatea Craiova - 36 de puncte

5. Rapid București - 34 de puncte

6. Sepsi OSK - 25 de puncte