După acest rezultat, Universitatea Craiova rămâne lider cu 30 de puncte, FC Argeș urcă temporar pe locul 2 cu 28, iar Rapid București ocupă locul 3, tot cu 28 de puncte. Universitatea Cluj și CFR Cluj au câte 27, iar ultima poziție este ocupată de Dinamo, cu 26 de puncte.

Gică Craioveanu știe cine câștigă Superliga! A numit trei echipe

Imediat după meci, Gică Craioveanu (58 de ani) a analizat lupta pentru titlu, considerând că Universitatea Craiova, CFR Cluj și Rapid București sunt principalele favorite.

„Eu consider că sunt trei favorite la titlu: Universitatea Craiova, CFR Cluj și Rapid. Și Universitatea Cluj poate să pună probleme. Îmi place de Macalou, iar Dan Nistor pare că și-a revenit. Dinamo este în scădere. Mi se pare că nu mai este în forma de acum două luni”, a spus fostul atacant la Digi Sport.

Etapa #1 din play-off continuă astăzi, 14 martie, cu duelul dintre Rapid București și Dinamo, pe stadionul din Giulești. Partida va fi disponibilă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.