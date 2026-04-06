Universitatea Craiova s-a impus după două goluri marcate într-un interval de cinci minute în repriza secundă. Anzor Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 56 cu un șut splendid din afara careului, iar Assad Al Hamlawi a stabilit scorul final după o centrare perfectă a lui Carlos Mora.

Gică Craioveanu, după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0: "Numai Craiova poate pierde acest titlu"

Prezent la meciul din Bănie, Fostul internațional Gică Craioveanu (58 de ani) este convins că echipa din Bănie are față de campioană și spune că doar Universitatea Craiova poate pierde titlul.

"Craiova arată a campioană, o spun e foarte mult timp. E o echipă foarte greu de bătut, o echipă care se apără, știe să sufere, știe să atace. Astăzi, în prima repriză, n-a fost un joc strălucit, dar a așteptat momentul oportun, a fost acel gol senzațional al lui Anzor și eu cred că după acel gol a fost cu totul alt meci.

Craiova a arătat foarte bine, a reușit golul al doilea și a mai avut două-trei ocazii pe contraatac. E o victorie mai mult decât meritată. Am spus-o înainte, o spun acum și o voi spune mereu: numai Craiova poate pierde acest titlu!

Cine mi-a plăcut? Anzor! Eu am o slăbiciune pentru el. În general mi-a plăcut toată echipa - Rus, Screciu, Mora. Etim s-a mișcat bine în prima repriză, apoi Al Hamlawi a avut meritul golului. Noi, atacanții, trăim din goluri și mă bucur foarte mult pentru băieți", a spus Gică Craioveanu.