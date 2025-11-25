Fostul mare atacant al oltenilor este de părere că una dintre explicațiile progresului este evoluția lui Anzor Mekvabishvili, fotbalist pe care îl consideră „fundamental” în linia de mijloc.

Gică Craioveanu, dat pe spate de fotbalistul din Superliga: „El e diferit”

Prezent în studioul Digi Sport, Craioveanu a vorbit deschis despre aportul georgianului de 24 de ani. Deși Universitatea are mai mulți jucători valoroși în zona centrală, „Grande” este convins că Mekvabishvili face diferența în jocul alb-albaștrilor.

„Mie Anzor mi se pare cel mai important jucător de la mijlocul terenului, de la Universitatea Craiova. Îmi pare rău să o spun, că sunt mulți jucători acolo și poate se supără! Anzor e un jucător diferit”, a declarat Craioveanu.

Mekvabishvili a devenit om de bază la Craiova și confirmă prin cifre. În 22 de meciuri disputate în toate competițiile, mijlocașul georgian a marcat un gol și a oferit nu mai puțin de șapte pase decisive.

Mekvabishvili este cotat în prezent la 1,5 milioane de euro, potrivit specialiștilor de la Transfermarkt.

