Leeds s-a impus acasă cu Brighton, scor 1-0, într-un meci din runda a 37-a din Premier League.

Leeds - Brighton 1-0! Meciul s-a decis în ultimele minute

„Albii” au smuls cele trei puncte la una dintre ultimele faze ale meciului, după ce Dominic Calvert-Lewin a înscris în minutul 90+6.

Brighton a dominat meciul, dar nu a reușit să înscrie, iar Leeds a profitat și a obținut victoria în ultimul meci din acest sezon.

În urma acestei victorii, Leeds a urcat pe poziția a 13 în Premier League și are 47 de puncte.

De cealaltă parte, Brighton se situează pe poziția a 7-a din campionat și au 53 de puncte.

