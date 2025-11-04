Oltenii au remizat în ultima etapă pe teren propriu, cu Rapid, scor 2-2, după ce au egalat dintr-un penalty transformat de Steven Nsimba în minutul 90+9.



Remarcatul partidei, în opinia lui Gică Craioveanu, a fost tânărul David Matei (19 ani), titular la Universitatea Craiova și una dintre soluțiile echipei pentru regula U21.



Gică Craioveanu, impresionat de David Matei



Deși a fost aruncat în joc încă din primul minut, Matei nu a terminat meciul pe teren. Mirel Rădoi l-a schimbat cu Luca Băsceanu în minutul 85.



”Mi-au plăcut ambii puști. Nu mi-a plăcut Romanchuk, dar mi-au plăcut copiii, atât Băsceanu, cât și Matei. Matei are, cu scuzele de rigoare, un tupeu fantastic pentru vârsta lui. Mă refer la tupeu în joc. Cere mingea tot timpul și a început să își certe și colegii.



Mie copiii ăștia îmi plac foarte mult. Nu se ascund și cer mingea. Când are mingea la picior, decide. Asta am mai văzut-o la Craiova doar pe la Balaci”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.



David Matei a fost transferat în această vară de la Universitatea Craiova de la Steaua, în schimbul sumei de 75.000 de euro. În perioada junioratului, mijlocașul a mai evoluat și pentru Dinamo.



Mesajul lui Rapid după punctul obținut cu Universitatea Craiova



Următoarea zi după meci, Rapid a publicat un mesaj pe rețelele social media în care și-au arătat recunoștința față de suporterii veniți în Bănie să susțină echipa, jucătorilor, dar și rapidiștilor care au urmărit meciul de la TV.



”Salutare, Rapidiști! Celor peste 1200 care au dominat Bănia, celor care au luptat pe gazon până la ultima secundă, celor care au stat cu pumnul strâns în fața televizoarelor.



Sâmbătă avem o nouă luptă. Sâmbătă ne strângem din nou acasă, umplem Giuleștiul și facem spectacol împreună!”, a scris Rapid pe rețelele social media.

