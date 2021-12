Giani Kiriță, reacție după vizita la antrenamentul lui Dinamo. I s-au confirmat cele mai mari temeri 

Formația din Ștefan cel Mare are 15 meciuri consecutive fără victorie, iar Academica Clinceni s-a apropiat la doar două puncte de Dinamo după victoria obținută în etapa a 18-a.

Giani Kiriță, fostul căpitan al dinamoviștilor, a mers la baza de antrenament a "câinilor roșii" și a confirmat dezbinarea din vestiar.

"Eu am fost la antrenament la ei și, într-adevăr, i-am văzut o echipă care efectiv nu e unită. Un grup care nu joacă pentru echipă, adică sunt separați. Acum sunt separați toți, și românii cu românii, și străinii cu străinii.

Mai mult ca sigur că și jucătorii de antrenor. Eu am stat de vorbă cu anumiți jucători, nu vreau să dau nume, am văzut asta și s-au plâns că nu sunt uniți, că nu se înțeleg între ei. Trebuie lucrat la asta, hai să fim serioși, Dinamo nu are lot de retrogradare. Nici de titlu, dar nici să fim aici!

Ține și de jucători, pentru că antrenorul le vorbește, dar ei trebuie să fie uniți. Antrenorul le spune ce trebuie să facă, cum să facă, dar dacă ei nu vor și sunt dezbinați, atunci avem o mare problemă", a declarat Giani Kiriță, potrivit DigiSport.