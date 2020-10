Moment ISTORIC in Romania! FCSB va fi depasita in Europa de CFR-ul lui Petrescu! E prima data cand se intampla asta in era Becali

In cazul in care CFR Cluj obtine un parcurs bun in Europa, clujenii vor deveni prima echipa din Romania care ii depasesc pe FCSB in clasamentul coeficientilor.

Diferenta dintre campioana Romaniei si FCSB este de doar 5,500 de puncte, iar CFR Cluj pare sa aiba o grupa la indemana pentru a-si mari coeficientul considerabil. In perioada 2003-2020, echipa lui Becali nu a fost niciodata depasita in clasamentul coeficientilor de o alta echipa din Romania.

La startul urmatorului sezon, vor iesi din calcul punctele obtinute de FCSB in sezonul 2016-2017, circa 5,000. CFR Cluj mai are nevoie de un singur egal pana la finalul acestei grupe, pentru a porni din fata FCSB-ului in anul urmator. Avand in vedere ca CFR Cluj a invins inca din debutul grupelor, este putin probabil ca gruparea din Gruia sa nu acumuleze macar un punct in cinci etape.

Problemele financiare pe care CFR Cluj le-a avut si care i-au adus insolventa, au facut ca echipa lui Dan Petrescu sa fie foarte jos in ierarhia coeficientilor. Clujenii aveau doar 1,000 de puncte in 2018, in timp ce FCSB 27,500! O diferenta de 26,500, fata de cea de 5,500 cat este acum.

Trei ani si doua luni au trecut de la ultima calificare a celor de la FCSB in grupele unei competitii europene. Echipa lui Becali se afla in acest moment pe pozitia 65 in Europa.

Din sezonul urmator, Romania va avea 4 echipe in cupele europene, dintre care 3 in Conference League (a treia competitie ca valoare) si una in Champions League.