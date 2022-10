FCSB a început în forță partida cu Petrolul Ploiești și a trecut pe lângă deschiderea scorului încă din primele minute.

Totuși, golul a venit destul de târziu, în minutul 45, când Dawa a marcat la capătul unei faze superbe pe care a creat-o Billel Omrani.

După ce Horațiu Feșic a fluierat sfârșitul primei reprize, camerele de filmat l-au suprins pe Billel Omrari făcând un gest care i-ar fi putut aduce cartonașul galben.

Vârful sosit la FCSB în această toamnă, cu șapte kilograme în plus față de cât ar fi trebuit să aibă pentru a fi în forma fizică cea mai bună, după cum au spus chiar oficialii clubului, și-a dat jos tricoul pentru a le arăta celor care îl acuză că are kilograme în plus, cât de mult a slăbit în ultima perioadă.

Într-adevăr, vârful vicecampioanei arată în momentul de față o condiție fizică de invidiat.

Ce spunea Dică despre kilogramele în plus ale lui Omrani

„Este bine, este într-un program integrat cu echipa, dar și separat. Este bine, sper să fie sănătos și sper ca după ce se va relua campionatul să fie apt de joc.

Chiar ieri îmi spunea că a slăbit 1.5 kilograme. Mai are o săptămână la dispoziție. Va ajunge la 90 de kilograme și sunt convins că o va face. Am văzut că are ambiție”, spunea Nicolae Dică, în urmă cu aproximativ două săptămâni.