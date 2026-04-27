George Pușcaș a fost titular și a evoluat 77 de minute, contribuind la succesul „câinilor”, care au punctat prin Milanov, Cîrjan și Musi. Rapid a redus din diferență târziu, prin Paraschiv.

George Pușcaș: „Am refuzat operația”

Pușcaș a dezvăluit la finalul partidei că medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală urgentă, însă a ales să continue sezonul.

Fotbalistul a explicat că vrea să ajute echipa până la sfârșitul sezonului, în condițiile în care Dinamo este aproape de calificarea în cupele europene.

”Nu neapărat că ne așteptam la o diferență atât de mare ci ne așteptam la o reacție bună, având în vedere că am jucat 120 de minute în Cupă.

Voiam să avem un răspuns bun astăzi (n.r. duminică, 26 aprilie) și să fim bine. Ne bucurăm că am bătut, chiar dacă diferența de goluri nu e atât de mare. Suntem foarte fericiți!

Sunt din ce în ce mai bine. Noi ne gândim de la meci să facem lucrurile bine și să câștigăm. Important e să evoluăm cum am făcut-o astăzi și la final să tragem linie.

Europa e aproape și ăsta trebuie să fie obiectivul nostru principal. Dacă jucăm cum am jucat astăzi, nu există să nu ne îndeplinim ceea ce ne-am propus.

A fost un doctor care voia să mă operez a doua zi după ce m-a controlat, dar am refuzat și clubul a fost de acord să rămân până la final, la cât mai multe meciuri, și să dau o mână de ajutor cât pot. E un risc pe care mi-l asum. E ok. O să fie bine.

Sperăm să terminăm mai sus de locul 4. Nu mă tem de nicio echipă! Jucăm atât de bine la fiecare meci și nu înțeleg cum suntem în poziția asta.

Am fost foarte ghinioniști. Puteam să luăm mai multe puncte. Sper la final să reușim să luăm un premiu”, a declarat George Pușcaș.

Pentru Dinamo urmează o deplasare la Universitatea Craiova, ocupanta locului secund. Cele două formații se vor duela duminică, 3 mai, nu mai devreme de ora 21:00.