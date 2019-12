"Asta e, nu ai ce sa faci!" Declaratii spumoase ale lui Hagi dupa infrangerea cu Medias! Ce spune "Regele" dupa ce echipa sa a ajuns la 4 infrangeri in 5 etape

Viitorul a pierdut pe terenul celor de la Gaz Metan Medias, scor 1-0, dupa golul senzational marcat de Chamed din lovitura libera. Trupa lui Hagi a ajuns la 4 infrangeri in 5 etape si se afla pe locul 6, ultimul care asigura accederea in play-off. La finalul partidei, Gica Hagi a vorbit despre meci si este de parere ca atacantii sai nu mai sunt la fel de proaspeti in ultimii 30 de metri.

"Asa e momentul nu ai ce sa ii faci. Sunt si momente din acestea, bine ca s-a teerminat, ca vine vacanta, la anul sper sa aratam altfel. Am incercat, am dat cat am putut. Nu am fost proaspeti in ultimii 30 de metri. Atacantii nostri nu au fost proaspeti. Eu zic ca am avut ocazii, am avut momentele noastre, nu mai suntem proaspeti in ultimii 30 de metri.



Ceilalti au aratat foarte putin ca sa putem sa speram la multe. Asta e realitatea, bine ca s-a terminat, bine ca vin sarbatorile, bine ca vine pauza. Mai avem 4 meciuri grele dupa pauza, vedem la anul, speram sa facem cum am facut in anii trecuti. Primul lucru acum, cu totii trebuie sa ne gandim la sarbatori, fiecare singur o sa isi faca o analiza, eu o sa fac o analiza si dupa o sa tragem concluziile, vedem cine ramane si cine pleaca", a declarat Gica Hagi la finalul partidei.