FC VOLUNTARI - VIITORUL 1-2 | "Nu imi place sa ma plang, dar nu se poate asa ceva!" Gica Hagi trage un semnal de alarma dupa meciul cu Viitorul! Ce l-a enervat pe "Rege"

Viitorul s-a impus pe terenul celor de la Voluntari gratie golului marcat de Louis Munteanu in minutul 89. Voluntari a deschis scorul in minutul 66 prin Struna, dar 5 minute mai tarziiu Rivaldinho a restabilit egalitatea cu o lovitura de cap. In urma acestei victorii, Viitorul a urcat pe locul 3 in clasament acumuland 35 de puncte. Urmatoarea etapa Viitorul va primi vizita celor de la FCSB pe teren propriu. La finalul partidei, Gica Hagi a vorbit despre meci si este de parere ca echipa sa a castigat cu mult noroc in aceasta seara.

"Suferinta, bucurie, cam asta e ce ati vazut astazi. Sunt bucuros ca am luat 3 puncte norocase. S-a vazut ca eram obositi, s-a vazut acelasi lucru de la inceput, eram dstul de lenti, previzibili, Voluntari jucau bine pe contract, am avut sansa multa, i-am pupat pe toti dupa meci, si i-am felicitat. Rivaldinho chiar daca nu a facut un meci bun, a dat gol. Cand castigi totul e frumos, asa e fotbalul unul rade, altul plange. Voluntari merita mai mult in aceasta seara, pentru ca au avut ocazii mari. Am avut jucatori care au venit dupa accicentari de o luna, de doua. Am pierdut acasa nemeritat cu Astra, am pierdut la Botosani tot asa nemeritat, erau doua infrangeri, nefiind obisnuiti cu aceste lucruri, jucatorii nu mai aveau mintea limpede.

Gica Hagi a vorbit si despre schimbarea lui Gabi Iancu cu Louis Munteanu. In prima repriza, la 0-0, Iancu a ratat o ocazie uluitoare singur cu Rimniceanu. Totusi, Hagi a decis sa il tina pe Iancu pana in minuntul 71 in teren, atunci cand a fost inlocuit cu Louis Munteanu.

Jucatorul daca e suparat, inseamna ca vrea sa joace, am simtit ca nu mai era proaspat si ma bucur ca l-am bagat pe Louis, ma bucur ca marcheaza goluri si e un lucru important pentru el. Ne-am asumat cateva riscuri, nu suntem obisnuiti sa jucam din 3 in 3 zile. In anul cand am iesit campioni puteam sa jucam lejer din 3 in 3 zile", a declarat Louis Munteanu la finalul partidei.

Gica Hagi: "Eu nu m-am plans ca am jucat din 3 in 3 zile!"



Antrenorul celor de la Viitorul a vorbit si despre programul pe care il are echipa sa si despre urmatoarea partida cu FCSB, unde Tiru nu va putea juca din cauza faptului ca a luat cartonas galeben in aceasta seara si va fi suspendat.

"La fiecare meci, cartonas pentru primul fault, la meciul de acasa cu Astra a luat cartonas la 80 de metri de poarta, e incredibil sa dai galben la un fault la 80 de metri de poarta. Trebuie sa ma gandesc, important e ca avem 4-5 zile in care trebuie sa pregatim un meci important. Mie nu imi palce sa ma plang, dar nu a iesit nimeni de la mine sa zica ca am jucat cu 3 meciuri in 7 zile. Asta e, dar nu conteaza. Eu sunt fericit pentru aceasta victorie. Astazi sunt 3 puncte care au venit de sus, chiar erau importante, am revenit de la 0-1, am jucat cu o echipa care a stat bine in teren, dar important este ca am castigat", a mai spus Hagi.